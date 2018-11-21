В Симферополе водителя Toyota задержали за таран машины Росгвардии

В Симферополе сотрудникам ГИБДД пришлось задержать неадекватного водителя Toyota Land Cruiser, который протаранил служебный автомобиль Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по РК и Севастополю.

Инцидент произошел на улице Караимской. Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии отреагировала на сообщение о странном поведении одного из участников дорожного движения. Силовики поспешили задержать водителя внедорожника. Но водитель иномарки, увидев машину Росгвардии с включенными проблесковыми маячками, попытался уехать.

Законные требования сотрудников остановиться гражданин игнорировал, а когда росгвардейцы попытались заблокировать джип на дороге, водитель Toyota сознательно врезался в автомобиль вневедомственной охраны.

На место ЧП были вызваны сотрудники ГИБДД, которые составили в отношении нарушителя административные протоколы за совершенное ДТП и за отказ от освидетельствования на предмет опьянения. Задержанный водитель Toyota передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.