Число заболевших в челябинской ИК детей выросло до восьми

Число госпитализированных из Дома ребенка челябинской ИК-5 увеличилось до восьми. Об этом в среду сообщили в следственном управлении СК региона.

- По предварительным данным, в лечебное учреждение в период с 14 по 20 ноября из Дома ребенка колонии с диагнозом острое вирусное заболевание были госпитализированы восемь детей в возрасте от одного года до трех лет, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Ранее доставленный в больницу трехмесячный ребенок осужденной скончался 14 ноября.

По факту массового заболевания организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В том числе предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц исправительного учреждения по обеспечению режима безопасного пребывания детей, отметили в СК.