Скончался строитель одного из самых длинных мостов Сибири

В Югре скончался Валентин Солохин - строитель одного из самых длинных мостов Сибири. Известный проектировщик ушел из жизни в 84 года после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сургута.

Под руководством Солохина было построено около трех тысяч мостов, путепроводов и причалов. Самым известным его проектом стал вантовый мост через реку Обь в Сургуте. Протяженность перехода - 2110 метров, что делает его одним из самых длинных в Сибири.

Благодаря работе Валентина Солохина, Западная Сибирь значительно укрепила свое экономическое положение: сконструированные им мосты через Обь, Иртыш и Юганскую Обь поспособствовали активному развитию транспортного сообщения между Югрой, Ямалом, югом Тюменской области, Уралом и центральными регионами России.

В своих проектах строитель использовал современные технологии в инженерной отрасли, что позволило сэкономить бюджетные средства почти в два раза и сократить время строительства переправ. Коллеги Солохина отмечали нестандартность мышления инженера и высочайший уровень профессионализма и работоспособности, а также постоянное стремление к совершенствованию.