В Зауралье мать отсудила у больницы инсулин для ребенка

Кетовский районный суд Курганской области признал незаконным отказ больницы выдать бесплатный рецепт на инсулин подростку-инвалиду и обязал медучреждение возместить семье материальный и моральный ущерб.

Пятнадцатилетняя дочь Марины Мартыновой страдает сахарным диабетом. Чтобы нормально жить и учиться, она вынуждена ежедневно принимать инсулин. Как федеральному льготнику лекарства ей полагаются бесплатно. Раньше с ними не было никаких проблем, а в этом году назначенные врачом медпрепараты девочке не дали.

- Тринадцатого апреля я, как обычно, пришла за рецептом в Кетовскую центральную районную больницу, - вспоминает мама. - Однако в кабинете выписки рецептов мне без объяснения причин отказали. Поскольку без инсулина мой ребенок просто не может жить, пришлось покупать его за свой счет.

Семья Мартыновых не такая богатая, чтобы отказываться от помощи государства, поэтому Марина решила все-таки выяснить, почему ее дочь лишили бесплатных лекарств. Каково же было ее удивление, когда главврач районной больницы на ее письмо ответил, что инсулин для ребенка им выдан на год вперед, аж до 1 января 2019 года. Этот факт, по словам медика, установила экспертиза и подтвердила врачебная комиссия. Куда в таком случае делись лекарства? На этот вопрос врачи недвусмысленно намекали, что в семье, наверное, не соблюдали назначенные эндокринологом суточные дозы приема инсулина, а может, просто потеряли или еще страшнее, продали лекарства. Мама подала на больницу в суд.

Там вскрылись странные вещи. Оказалось, когда врачебная комиссия решала, по сути, судьбу ребенка, определяя для него дозы инсулина, там не было эндокринолога. Зато в состав комиссии входит медсестра, которой по закону там точно не должно быть. Члены комиссии изо всех сил пытались доказать, что лекарства пациентке были выданы правильно и в полном объеме, но как именно проводилась экспертиза и рассчитывались дозы препаратов на год вперед, они в протоколе не указали. Интересно также, что решение об отказе инсулина комиссия принимала по бумагам, а как в это время чувствовал себя сам подросток, похоже, ее не волновало: нигде нет описания состояния его здоровья. Массу нарушений в документах комиссии нашел территориальный Росздравнадзор. Кстати, специалисты надзорного ведомства провели свою экспертизу и доказали, что на момент отказа льготного рецепта у девочки не было лекарства. Все, что ей выдали раньше, она использовала. Росздравнадзор предостерег Кетовскую райбольницу о недопустимости нарушения прав ребенка.

Суд признал решение врачебной комиссии и отказ в выдаче льготного рецепта ребенку незаконными

Председатель областной общественной организации инвалидов "Диабетическое общество Курганской области" Наталья Воробьева рассказала "РГ", что это далеко не единственный случай, когда больным детям отказывают в льготном рецепте. Поэтому за судебным процессом внимательно следили многие семьи.

- К сожалению, наши врачи все больше превращаются в бюрократов, - говорит Наталья Воробьева. - Вместо того, чтобы лечить, все начали пересчитывать дозы, поставив под сомнение компетенцию своего коллеги-специалиста, который назначил лекарство. Хорошо, что эта семья нашла 10 тысяч рублей и обеспечила ребенка жизненно важным препаратом. А у других такой возможности может и не быть. Уж, кто-кто, а доктора лучше всех знают, что если больному сахарным диабетом не давать инсулин, он впадет в кому и умрет.

Суд признал решение врачебной комиссии и отказ в выдаче льготного рецепта ребенку незаконными. Больница теперь должна выплатить Мартыновым 10 тысяч рублей за лекарства, которые они купили за свои деньги, и еще столько же в качестве компенсации морального вреда.

Между тем региональный департамент здравоохранения провел свою документарную проверку больницы с привлечением экспертов. По заключению главных внештатных специалистов-эндокринологов, инсулин девочке был выдан в достаточном количестве, нарушений нет. Всего по этому делу было проведено четыре экспертизы, но результаты их очень противоречивы.

Как сообщила "РГ" глава департамента Лариса Кокорина, они проведут еще одну, независимую экспертизу, а потом будут решать, что делать дальше.

- Дело не в цене инсулина икомпенсации морального вреда, - пояснила Лариса Кокорина. - Вопрос здесь принципиальный. Нам нужно понять, как работает система. Правила должны быть едины для всех. Все должны получать помощь, которая положена, в полном объеме. Родители должны знать о расчетной норме, сколько конкретно лекарственных препаратов положено ребенку на год. Есть расчеты, проведенные специалистами, в том числе главным внештатным эндокринологом Курганской области, которые изложены в экспертизе качества оказания медицинской помощи. Я не имею права ему не доверять. Мы закупаем лекарственных препаратов столько, чтобы хватило всем, а получается, у кого-то они лежат, а кому-то не хватает.