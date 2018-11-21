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21.11.2018 10:17
Рубрика: Происшествия

Росавиация: Расследование инцидента в Шереметьево займет 10 дней

Расследование причин инцидента в аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб мужчина, займет 10 дней. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Опубликовано видео с места гибели мужчины в Шереметьево

"Конечно, будет", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли проведено расследование. Нерадько добавил, что для этого создана специальная комиссия.

По словам главы Росавиации, воздушное судно, сбившее на взлетно-посадочной полосе человека, принадлежит компании "Аэрофлот", передает ТАСС.

Во вторник вечером самолет Боинг 737, выполнявший рейс Москва - Афины, при рулении на взлет столкнулся с 25-летним мужчиной. Пострадавший погиб. Прокуратура проводит проверку.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Правительство Минтранс Росавиация
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