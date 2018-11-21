Росавиация: Расследование инцидента в Шереметьево займет 10 дней

Расследование причин инцидента в аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб мужчина, займет 10 дней. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"Конечно, будет", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли проведено расследование. Нерадько добавил, что для этого создана специальная комиссия.

По словам главы Росавиации, воздушное судно, сбившее на взлетно-посадочной полосе человека, принадлежит компании "Аэрофлот", передает ТАСС.

Во вторник вечером самолет Боинг 737, выполнявший рейс Москва - Афины, при рулении на взлет столкнулся с 25-летним мужчиной. Пострадавший погиб. Прокуратура проводит проверку.