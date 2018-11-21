Как сообщают информированные индийские источники, "Рособоронэкспорт" и индийская государственная судостроительная компания Goa Shipyard Limited подписали в Нью-Дели контракт стоимостью около 500 млн долларов на постройку для ВМС Индии двух фрегатов российского проекта 11356.

У фрегатов проекта 11356 на вооружении ракеты "БраМос" и лучшая в мире артустановка А-190Э. Фото: Минобороны РФ/ ТАСС

Строительство будет вестись на верфи, находящейся на острове Гоа, хорошо известном российским туристам. Мы передадим лицензии, необходимые технологии и поможем освоить производство. В дальнейшем такие корабли могут строиться без особых согласований с нами. Данный контракт стал дополняющим к заключенному в октябре контракту на постройку для индийского флота двух фрегатов проекта 11356 в России на заводе "Янтарь" в Калининграде.

ВМС Индии уже имеют в строю шесть фрегатов проектов 11356 (типа Talwar), построенных у нас, на Балтике, и переданных индийской стороне в период с 2003 по 2013 год. Напомним, контракт на строительство фрегатов для Индии был заключен еще в 1997 году. Головной корабль назвали Talwar, что в переводе с хинди означает "меч". Позже все корабли российского проекта 11356, по которому строились фрегаты, адаптированные для ВМС Индии, были отнесены к типу Talwar.

Корабли индийским морякам сразу полюбились. Несмотря на относительно небольшие размеры, они несут мощное вооружение и отличаются малозаметностью, так как в их архитектуре широко использованы технологии невидимости "стелс". Корабли водоизмещением около 4000 тонн, которым ранее могла отводиться лишь роль сторожевиков ближней морской зоны, оказались по своей огневой мощи сравнимы с иными крейсерами.

Фрегаты типа Talwar несут на борту торпеды, универсальные крылатые ракеты, противолодочное ракетное оружие, противолодочный вертолет и уникальный по своим характеристикам комплекс ПВО, включающий ракетное и пушечное вооружение. Комплекс ПВО, кстати, оказался очень эффективным для борьбы не только с воздушными целями, но и с малоразмерными скоростными катерами, которые обычно используют пираты.

Стоит отметить 100-мм пушку А-190Э, входящую в комплекс ПВО. Масса артустановки всего 14 тонн. Как правило, аналогичные системы такого калибра весят около 100 тонн. При этом скорострельность пушки самая высокая в мире - 80 выстрелов в минуту.

Благодаря компьютерному центру управления стрельбой под названием "Пума" 9 из 10 снарядов на дальности до 20 километров попадают в воздушную или морскую цель, причем в "десятку". Такой точности не достигает ни одна пушка в мире, даже меньшего калибра. На первых трех фрегатах стояли наши крылатые ракеты "Калибр", а начиная с четвертого - индийско-российские ракеты "БраМос".

На кораблях проекта 11356 находится по 8 пусковых ракетных установок. По оценке специалистов, одной ракетой "БраМос" гарантированно уничтожается любой тип надводного корабля вплоть до крейсера. А одновременный залп из 8 ракет полностью выводит из строя авианосец.

Один фрегат проекта 11356 может уничтожить вражескую эскадру из восьми боевых кораблей и будет представлять опасность даже для авианосца

Так что всего один фрегат может стать непреодолимым препятствием для вражеской эскадры из восьми боевых кораблей и будет представлять опасность даже для авианосного ордера.

Ракеты "БраМос", выпущенные с фрегатов проекта 11356, помимо морских могут поражать практически все наземные цели, в том числе хорошо защищенные.

Вполне возможно, строительство фрегатов российского проекта в Гоа не ограничится двумя, а будет продолжено.

Стоит отметить, что фрегаты проекта 11356 не только экспортируются, но и несут службу на Черноморском флоте ВМФ России. Они участвовали в нанесении ракетных ударов по базам боевиков в Сирии, в ходе которых были подтверждены высокие мореходные и тактико-технические характеристики кораблей.

Стало также известно о том, что Россия выиграла тендер на поставку Индии переносных зенитных ракетных комплексов - ПЗРК - "Игла-С". Озвученная его стоимость - 1,5 млрд долларов. Дальше по существующим правилам должны начаться контрактные переговоры.

Нашими конкурентами в тендере были французские и шведские ПЗРК.

Система, выбранная в тендере, должна заменить в индийской армии устаревающие российские переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-1". Оплата, как заявлено, будет осуществляться в национальной валюте, в рупиях.

Таким образом, попытки США сорвать перспективные контракты России в области военно-технического сотрудничества путем запрета использовать доллар во взаиморасчетах, успехом не увенчались. Активность нашей страны на мировом рынке вооружений в последние годы только выросла, причем значительно.