Трамп не будет уничтожать мировую экономику

Американский президент Дональд Трамп не собирается уничтожать мировую экономику жестким отношением к Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

По словам главы Белого дома, Центральное разведывательное управление США не дало 100% точного заключения по убийству Хашукджи. Кроме того, Трамп отметил, что саудовское руководство помогло американцам в сдерживании цен на нефть, сообщает "Газета.Ru".

Трамп напомнил о своих планах провести в Аргентине переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.