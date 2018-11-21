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Трейлер: второй сезон "Человека будущего" получил дату премьеры

Новости
    21.11.2018, 18:42
Текст:   Феликс Зилич
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Второй сезон фантастической комедии Сета Рогена и Эвана Голдберга "Человек будущего" стартует на канале Hulu 11 января 2019 года. Об этом мы узнали из первого официального трейлера, который наконец появился в Сети.

Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
"Безумный Макс" и Beastie Boys: вышел трейлер второго "Лего-фильма"

В новом сезоне главный герой Джон Фьютерман - уборщик, геймер и спаситель человечества - оказывается в таймлайне, где его бывший недруг Стю Камилло (Хэйли Джоэл Осмент) изобрел лекарство от смертельной эпидемии, спас цивилизацию, стал миллиардером и теперь готовится к тому, чтобы переправить всех людей на Марс.

Новый мир выглядит безупречным, но только загадочные люди из организации Остроконченый Круг уверяют Джоша, что мир снова в опасности, и Стю Камилло надо немедленно уничтожить.

К своим ролям вернутся Джош Хатчерсон, Дерек Уилсон и Элиза Куп, а Сет Роген, судя по ролику, появится на экране самолично.

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