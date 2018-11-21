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21.11.2018 13:50
Рубрика: В мире

В Италии завели новое дело против Aquarius

Текст: Юрий Когалов

В Италии открыли новое дело в отношении судна Aquarius, зафрахтованного "Врачами без границ" и SOS Mediterranee и занимающегося спасением мигрантов в Средиземном море. На этот раз речь идет о загрязнении окружающей среды. В связи с этим судья постановил арестовать судно, в настоящее время находящееся в порту Марселя.

Фото: REUTERS/KIM KYUNG-HOON
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В прокуратуре Катании на острове Сицилия полагают, что команда Aquarius не проводила разделение отходов на бытовые и опасные. По данным следователей, в море было сброшено 24 тонны потенциально токсичных веществ. В 11 итальянских портах, куда заходило судно в период с марта 2017 по май 2018 года, были обнаружены остатки еды, элементы одежды, санитарные отходы, являющиеся источниками различных вирусов и патогенов, переносчиками которых были мигранты. По данным итальянских правоохранительных органов, некоторые спасенные страдали от ВИЧ, чесотки, респираторных заболеваний (туберкулеза, менингита).

Отказ от разделения отходов позволил неправительственной организации значительно сократить расходы на управление судном. Предполагается, что "экономия" могла составить около 460 тысяч евро. Такая же сумма, по требованию суда, была заморожена на счетах "Врачей без границ".

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Обвинения выдвинуты против 24 человек, в том числе капитана судна и представителей двух НПО, которые руководили спасательными миссиями из Бельгии и Нидерландов. "Врачи без границ" отвергают обвинения и считают расследование "непропорциональным и необоснованным, единственной целью которого является криминализация гуманитарных действий в море".

"Это еще один удар по гуманитарной помощи в Средиземном море", - отметил со своей стороны руководитель операций SOS Mediterranee Фредерик Пенар.

Напомним, судно Aquarius оказалось в центре внимания в начале июня, когда власти Италии и Мальты отказались пустить его в свои порты. В тот момент на борту находились более 600 мигрантов. В итоге спасенных в море согласилась принять Испания и еще ряд стран. Из-за скандалов сначала Гибралтар, а затем и Панама запретили судну ходить под своим флагом.

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