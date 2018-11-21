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21.11.2018 13:55
Рубрика: Власть

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Ципраса

Текст: Кира Латухина

Переговоры президента России и премьер-министра Греции по-прежнему на повестке дня.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
В Греции заинтересовались присоединением к "Турецкому потоку"

Ранее сообщалось, что Алексис Ципрас приедет зимой в Россию, и эти планы остались неизменными.

Впрочем, журналисты все равно поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, идет ли подготовка к визиту греческого лидера 7 декабря.

"Готовится", - лаконично сказал РИА Новости Песков.

Напомним, что еще в октябре пресс-секретарь российского лидера подтверждал, что такой визит прорабатывается, и что переговоры будут зимой. "Мы ждем этих контактов", - сказал он.
 
 

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
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