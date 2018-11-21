В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Ципраса

Переговоры президента России и премьер-министра Греции по-прежнему на повестке дня.
Ранее сообщалось, что Алексис Ципрас приедет зимой в Россию, и эти планы остались неизменными.
Впрочем, журналисты все равно поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, идет ли подготовка к визиту греческого лидера 7 декабря.
"Готовится", - лаконично сказал РИА Новости Песков.
Напомним, что еще в октябре пресс-секретарь российского лидера подтверждал, что такой визит прорабатывается, и что переговоры будут зимой. "Мы ждем этих контактов", - сказал он.