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21.11.2018 14:55
Рубрика: Легковые авто

В Сеть утекли фото нового седана Genesis G90

Текст: Виктория Чернышева

В интернете появились изображения обновленного седана Genesis G90, премьера которого назначена на 27 ноября. На фото можно разглядеть подробности: как именно изменится модель.

Как сообщает портал Carscoops, седан получил новую решетку радиатора оригинальной формы. Подобная была использована в концептах Essentia и GV80.

Автомобиль оснастили новыми фарами G-Matrix с секцией светодиодных дневных ходовых огней. Также Genesis G90 обзавелся новыми передними крыльями с интегрированными сигналами поворота.

Фото: Пресс-служба Genesis.
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Сзади тоже немало перемен. Номерной знак перенесен с багажника на бампер. Это дало возможность установить новые задние фонари, соединенные светодиодной полосой. На автомобиле появился новый задний спойлер, обновились выхлопные наконечники, которые повторяют дизайн решетки радиатора.

Разработчики уже подтвердили, что модель будет иметь информационно-развлекательную систему с 12,3-дюймовым монитором. Она получит улучшенный интерфейс, окажется совместима с Android Auto и Apple CarPlay и сможет обновляться. В числе функций - прием и отправка SMS.

Обновленный седан получит адаптивную подвеску и активную систему управления шумом, целый набор систем помощи водителю, включая предотвращение лобового столкновения и столкновения при движении задним ходом.

Покупатели смогут выбрать один из трех двигателей: 3,8-литровый V6, двухцилиндровый 3,3-литровый V6 и 5-литровый V8. Корейские цены на автомобиль уже объявлены - от 63 000 долларов (чуть более 4 169 000 рублей).

Напомним, в середине ноября в Калининграде стартовало производство Genesis G70.

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#Genesis