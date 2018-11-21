В войска стали поступать "непробиваемые" Т-72Б3М

Российская армия начала закупки модернизированных танков Т-72БЗМ для танковых и мотострелковых подразделений, новейшие машины отличаются улучшенными боевыми характеристиками по подвижности и защищенности.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. По его словам, в общей сложности в текущем году в соединения и части Сухопутных войск поступило свыше 2200 современных образцов военной техники.

Т-72 в различных модификациях пока остается основным танком российской армии, ведется активная модернизация таких машин, что позволяет относительно дешево довести ряд характеристик до уровня танка Т-90А. В конце мая Минобороны сообщало, что военные приступили к испытаниям модернизированных танков Т-72Б3М. Тогда отрабатывалось применение комплексов прицеливания и наблюдения, оборудования связи, велись стрельбы по различным типам мишеней в дневное и ночное время, а также в сложных метеорологических условиях.

Модернизированный Т-72Б3М оснащен высокоавтоматизированной системой управления огнем, многоканальным прицелом наводчика типа "Сосна", автоматом сопровождения цели, более совершенной 125-миллиметровой пушкой, модульным комплексом динамической защиты третьего поколения "Реликт".