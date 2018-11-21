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21 ноября 2018 г.

Постановление правительства Вологодской области от 19 ноября 2018 года № 1041 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Вологодской области за III квартал 2018 года"

Дата подписания 19 ноября 2018 г.
Опубликован 21 ноября 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законом области от 5 июня 2013 года № 3077-ОЗ "О прожиточном минимуме в Вологодской области" Правительство области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Вологодской области за III квартал 2018 года в расчете на душу населения - 10980 рублей, для трудоспособного населения - 11921 рубль, пенсионеров - 9108 рублей, детей - 10808 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

По поручению Губернатора области первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области А.В.Кольцов

 

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