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21.11.2018 15:35
Рубрика: Легковые авто

Volvo приедет на мотор-шоу в Лос-Анджелесе без автомобилей

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Volvo. Фото: Пресс-служба Volvo.
Фото: Пресс-служба Volvo.

Volvo Cars станет первым в истории автомобильным брендом, которые не покажет на своем стенде на автосалоне Automobility LA в Лос-Анджелесе ни одного автомобиля. Компания презентует свое видение будущего автоиндустрии.

"Мы понимаем, что не сможем побороться за звание лучшего автомобиля выставки в этом году - и не переживаем по этому поводу. Ведь это больше не автомобильная выставка. Переименовав ее Automobility LA, организаторы проявили понимание той неизбежной коренной трансформации, которая набирает обороты в автоиндустрии", - пояснил старший вице-президент по стратегии развития продукта и долевого участия бизнеса Volvo Cars Мортен Левенстам.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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Посетители стенда Volvo увидят неожиданное заявление: "Это не автомобиль". Компания представит на автосалоне интерактивные иллюстрации инновационных технологий в области подключенных через Сеть сервисов. Например, доставку товаров в автомобиль и каршеринг при помощи электронного ключа.

Кроме того, как уточнили в компании, Volvo покажет свое видение автономного транспорта на примере концепта Volvo 360c и презентует сервис подписки на автомобиль Care by Volvo.

Автопроизводитель взаимодействует с технологичными партнерами, в числе которых  Amazon, Google, Nvidia, а также стартапы Luminar и Zenuity. К 2025 году половину годового объема продаж Volvo должны составить электромобили, треть - автономные автомобили.

Ранее компания рассказала о новинках для России в 2019 году.

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#Volvo