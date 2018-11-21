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21.11.2018,  
19:08
Текст:  Светлана Цыганкова

Впервые в истории Финляндии женщина возглавит эскадрилью истребителей

Фото: U.S. Department of Defense Current Photos Фото: U.S. Department of Defense Current Photos
Фото: U.S. Department of Defense Current Photos

Впервые в истории Военно-воздушных сил Финляндии женщина, Инка Нисканен, станет командиром эскадрильи истребителей ВВС. Она же - одна из первых женщин в мире, прошедших подготовку в качестве летчика истребителя.

Фото: Минобороны РФ
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Об этом назначении сообщило издание Yle. Подполковник Инка Нисканен возглавит эскадрилью истребителей в Карельском воздушном командовании (Karjalan Lennosto) ВВС Финляндии. Она возглавит подразделение в начале 2019 года.

А пока 44-летняя женщина преподает в Военной академии. Она знакомит будущих летчиков с теорией и практикой ведения воздушного боя.

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