Выбор за горожанами

В этом году жители Ханты-Мансийска сами выбрали места, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве. В начале 2018 года в городе впервые проводилось рейтинговое голосование по этому вопросу, и сегодня уже можно сказать с уверенностью: сезон благоустройства городские службы завершают достойно, и горожане точно ощутят изменения.

Всего жители Ханты-Мансийска выбрали пять проектов по благоустройству, которые они посчитали первоочередными. На трех из них вовсю продолжает кипеть работа. В районе храма "Воскресения Христова" сегодня ведутся работы по разработке грунта, устройству основания тротуаров, установке бордюрного камня, укладке тротуарной плитки. На другом объекте, за который горожане активно голосовали, предусматривающем устройство сети велодорожек по маршруту вдоль улицы Восточная объездная, улицы Свободы, улицы Объездная также устанавливается бордюрный камень, продолжается укладка тротуарной плитки, бордюры на существующих тротуарах меняют на более низкие.

Практически завершены работы по благоустройству территории улицы Дзержинского, 1, 3, 5 - еще одной общественной городской зоне, востребованной хантымансийцами. Здесь уже организована парковка, установлены опоры освещения. Помимо этого в этом году ведется благоустройство двора по улице Ленина, дом 82 - улице Красноармейская, дом 4. На территории почти полностью обустроена детская площадка, сделано основание под спортивной зоной. Оставшиеся работы - устройство травмобезопасного наливного покрытия под спортивной и детской площадками, установка ограждения и контейнеров. Преображаются дворы и в районе СУ-967. Здесь выполнены работы по устройству парковки, освещения, тротуаров, основания спортивной площадки, установке спортивного оборудования.

Стоимость реализации 5 проектов благоустройства, выполненных в этом году, составила более 49,5 миллиона рублей. Согласно итогам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, в следующем году будут вестись работы по благоустройству территории парка имени Бориса Лосева, плоскостной парковки по улице Энгельса, 2 и природного парка "Самаровский Чугаc".

Горожане предлагают построить инклюзивный парк

Также горожане выступили с предложением к органам местного самоуправления построить на месте снесенных ветхих домов в центре города инклюзивный парк. Объект представляет собой детскую площадку, которая включает в себя тренажеры, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Поскольку есть и другие предложения, а именно - строительство часовни либо парковки, в городе пройдут общественные обсуждения, на которых хантымансийцы примут окончательное решение. После этого будет подготовлен пакет документов для включения проекта в федеральную программу по благоустройству.

Учащиеся Ханты-Мансийска сами решают, как будет выглядеть здание школы

Концепцию архитектурного облика фасадов блока №2 гимназии Ханты-Мансийска обсудили участники совещания по строительству объектов в городе. Ранее компания-проектировщик подготовила 30 вариантов эскизов фасадов гимназии. Школьная общественность: учащиеся, их родители и учителя выбрали четыре наиболее удачных, по их мнению, решения. Теперь предстоит выбрать один проект, на основе которого и будет подготовлен проект будущего здания гимназии. Максим Ряшин предложил на этой стадии подключить к обсуждению экспертов строительной отрасли и архитекторов. Совместно с общественностью они подготовят такой проект образовательной организации, который будет удобен для школьной общественности с учетом всех строительных требований и стандартов.

Важно отметить, что это первый подобный опыт не только в Ханты-Мансийске, но и в Югре. После его успешного внедрения возможно тиражирование этой практики и в отношении других образовательных организаций.

Фото: Управление общественных связей г. Ханты-Мансийска

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