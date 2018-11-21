Вышла первая глава новой экранизации игры Dante's Inferno

Тал Пелег - один из ведущих аниматоров компании Bioware, в резюме которого Uncharted 4, Dead Space 2, а также выходящий в феврале 2019 года Anthem.

Но, помимо любимой работы, у Пелега есть еще и не менее любимое хобби. Уже четыре года аниматор создает свой собственный фанатский мультфильм по мотивам видеоигры 2010 года от студии Visceral Games - Dante’s Inferno.

Аниматора не остановило, что всего через несколько дней после выхода игры канал Starz выпустил большой полнометражный мультфильм по её мотивам, над которым работали самые авторитетные анимационные студии из Японии и Южной Кореи. Свой собственный первый фанатский мультфильм про крестоносца по имени Данте, который решил спуститься в преисподнюю ради спасения своей Беатриче, Телег выложил в Сеть лишь четыре года спустя - и это не было финалом его крестового похода.

И вот, после еще четырех лет усердной работы, Телег закончил первую полноценную главу, которая стала теперь доступна на YouTube.

"Это было большое и серьезное дело, которое приходилось совмещать с полной рабочей занятостью, финансировать из собственного кармана, пользоваться профессиональными одолжениями от коллег и товарищей, - рассказывает Телег. - Поиск профессионалов из высшего тира, которые были бы готовы принимать участие в никому неизвестном проекте, становился настоящим испытанием на каждом новом этапе работы… Я благодарен каждому фанату, кто поддерживал меня на этом пути".

Брутальное видео можно посмотреть на YouTube-канале Пелега.