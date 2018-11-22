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Аудио: Мэттью МакКонахи надиктовал рассказ для засыпания

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    22.11.2018, 20:55
Текст:   Феликс Зилич

Большие голливудские звёзды редко записывают аудиокниги. Например, в резюме Мэтью МакКонахи по сей день была только одна - сборник рассказов знаменитого голливудского юриста Кевина Морриса "Проблемы белого человека".

На этот раз, пишет Variety, звезда "Настоящего детектива" надиктовал свежую новеллу, которую некоторые его коллеги наверняка сочли бы откровенно опасной для профессии.

Фото: kinopoisk.ru
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Рассказ Криса Адвасуна "Чудо" учит слушателей ощущать глубину каждого момента своей жизни, но опасность его истории совсем не в этом. Макконахи записал свое 35-минутное "Чудо" для…. мобильного приложения Calm, все материалы которого предназначены для медитации, а также медленного и спокойного засыпания.

В библиотеке приложения больше сотни историй и сказок, под которые удобно засыпать. Есть теперь там и засыпательная история с голосом Раста Коула. 

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