Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
22.11.2018,  
10:07
Текст:  Алексей Иванов

Бомбардировщик США испытал новое ядерное оружие

Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Бомбардировщик ВВС США B-2 испытал новую модернизированную многофункциональную ядерную бомбу B61-12. По заверениям американских военных, она обладает повышенной точностью, а главной особенностью является универсальность заряда, так как он может применяться в различных сценариях боевых действий.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Минобороны продлит сроки службы комплексов "Тополь-М" и "Воевода"

Как сообщает издание The National Interest, тестовый сброс бомбы состоялся на базе ВВС Неллис на севере Невады летом текущего года. Вместо использования отдельных вариантов оружия для различных целей, B61-12 позволяет наносить различные типы ударов: с проникновением в землю и над поверхностью, высокой и низкой мощности, а также может использоваться для разрушения подземных бункеров. Бомба получила новое хвостовое оперение, которое в совокупности с использованием инерциальных навигационных систем повысило точность удара.

- Сейчас B-2 оснащается B61-7 (мощностью 10 - 360 килотонн), B61-11 (400 килотонн, для наземных ударов) и B83-1 (используется для разрушения подземных бункеров). B61-12 охватывает все эти миссии с меньшим количеством радиоактивных осадков, - отметил директор Ядерного информационного проекта (Nuclear Information Project) Федерации американских ученых Ганс Кристенсен. - Ядерное оружие, которое взрывается после проникновения в землю, более эффективно передает свою взрывную энергию, таким образом, более эффективно разрушает глубоко скрытые цели. Детонация над землей, напротив, приводит к тому, что большая часть взрывной энергии отскакивает от поверхности.

Вооружение бомбардировщиков B-2 новым оружием - один из этапов модернизации этого типа самолета, увидевшего свет еще в 1980-х. Это необходимо для поддержания боеспособности ВВС США до того, как на вооружение начнут массово принимать перспективный дальний бомбардировщик B-21 Raider. Помимо этого B-2 оснащаются новыми системами радиолокационной защиты, которые, как ожидаются, помогут противостоять современным системам ПВО.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
испытания
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фантастический маневр Су-57 показали на видео 08:21
Не просто испытания: зачем Су-57 отправились в Сирию 21.11.2018
Фрегат "Адмирал Касатонов" выйдет на испытания в декабре 2018 года 20.11.2018
бомбардировщики
Фото: РИА Новости
Стратегическим комплексам "Сатана" и "Тополь-М" продлили срок службы 21.11.2018
Минобороны показало видео первого полета Ту-95 "Медведь" 12.11.2018
Ядерный бомбардировщик США совершил аварийную посадку 12.11.2018
ядерное оружие
Фото: Пресс-служба ЮВО
Расчеты "Тор-М2" уничтожили боевые беспилотники на учениях под Ростовом 21.11.2018
Умер норвежец, не давший Гитлеру создать атомную бомбу 22.10.2018
США передадут НАТО атомные бомбы без системы управления 04.10.2018