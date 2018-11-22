Данные пользователей Amazon попали в открытый доступ

В открытый доступ попали личные данные большого числа пользователей интернет-сайта компании Amazon, передает портал "Газета.ru".

Речь идет об именах покупателей и их е-мейлах. Точное число оказавшихся открытыми данных не уточняется.

Причиной инцидента, как подчеркнули в компании, стали не происки хакеров, а банальная техническая ошибка.

Сейчас проблема устранена и, как утверждают в компании, пользователям нет необходимости менять свои пароли на ресурсе или предпринимать еще какие-либо меры для защиты.