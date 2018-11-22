Дом Christofle и Карл Лагерфельд выпустили совместную коллекцию

Предметы сервировки Christofle - такая ж классика, как мейсенский фарфор или хрусталь Baccarat. Созданный в 1830-м году Шарлем Кристофлем, Дом Christofle одним из первых внедрил в производство процесс посеребрения столовых приборов и уже к началу ХХ века создал себе блестящую репутацию. Изделия компании стали постоянными фигурантами крупнейших европейских выставок и ценными музейными экспонатами. А традиционный набор столовых приборов Christofle был причислен к раздряду передаваемых от поколения к поколению фамильных ценностей.

С художниками и промышленными дизайнерами Дом Christofle сотрудничал еще в XIX веке: французский бренд всегда позволял себе эксперименты с разными стилями и декоративными формами. Отправной точкой для совместной коллекции с Карлом Лагерфельдом, Mood Karl Lagerfeld, стал стиль ар-деко. Для Лагерфельда эта коллаборация оказалась более, чем логичной: во-первых, он - давний коллекционер предметов Christofle, во-вторых, страстный поклонник стиля ар-деко.

Отпечаток одного из самых популярных и часто цитируемых стилей прошлого века просматривается во всем: и в гравировке на приборах, и в эллиптической формы футлярах, и в холодном блеске полированных металлов. Наборы Mood Karl Lagerfeld доступны в двух версиях: из полированной зеркальной стали (они выпушены тиражом 1000 экземпляров) и черной лакированной стали (общий тираж - 500 экземпляров)