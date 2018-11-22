Фантастический маневр Су-57 показали на видео

Синхронный полет четырех истребителей пятого поколения Су-57, переговоры их пилотов и головокружительный трюк в конце - все это присутствует в новом, опубликованном в Сети видео.

Телеканал "Звезда" вел съемку из рампы военно-транспортного самолета Ан-12. А зрителей поразила фигура высшего пилотажа "Кленовый лист", доступная лишь самолетам с управляемым вектором тяги.

- Горизонтальное вращение в полете - что-то запредельное!﻿ - написал Sapar Man.

- НЛО, как есть, - согласен с ним Денис Камбулов.

- Самый лучший истребитель в мире. Мы еще не до конца знаем, на что он способен. Удачи тебе!﻿ - пожелал spotter.