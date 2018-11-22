Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
22.11.2018,  
08:21
Текст:  Антон Валагин

Фантастический маневр Су-57 показали на видео

Синхронный полет четырех истребителей пятого поколения Су-57, переговоры их пилотов и головокружительный трюк в конце - все это присутствует в новом, опубликованном в Сети видео.

Фото: Минобороны РФ
Не просто испытания: зачем Су-57 отправились в Сирию

Телеканал "Звезда" вел съемку из рампы военно-транспортного самолета Ан-12. А зрителей поразила фигура высшего пилотажа "Кленовый лист", доступная лишь самолетам с управляемым вектором тяги.

- Горизонтальное вращение в полете - что-то запредельное!﻿  - написал Sapar Man.

- НЛО, как есть, - согласен с ним Денис Камбулов.

- Самый лучший истребитель в мире. Мы еще не до конца знаем, на что он способен. Удачи тебе!﻿ - пожелал spotter.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Пресс-служба ЮВО
Расчеты "Тор-М2" уничтожили боевые беспилотники на учениях под Ростовом 21.11.2018
Череда неудач: почему "Абрамсы" оказались бесполезны в Йемене 21.11.2018
Новая РСЗО С2Т может уничтожить батальон противника 20.11.2018
ВКС России
Фото: TheMilitaryConceptChannel \ youtube.com
Очень редкие английские танки потеряны в боях с террористами 21.11.2018
Модернизированный Ту-142 перелетел из Таганрога на Северный флот 20.11.2018
Курские истребители посадили гражданский самолет 18.11.2018
истребители
Российский истребитель шестого поколения случайно показали по ТВ 18.11.2018
Видео: Су-57 отработал дозаправку в воздухе 17.11.2018