ФРГ и Франция распределяют крупные заказы на совместные танки и самолеты

Германия и Франция приступили к распределению крупных военных заказов на создание совместных танков и боевых самолетов в соответствии с двусторонним соглашением, подписанным в июне текущего года, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на немецкое министерство обороны.

Об этом стало известно после встречи министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен с ее французской коллегой Флоранс Парли. Так, принято решение поручить проведение исследовательских работ в авиационной области компаниям Dassault и Airbus. Поначалу между партнерами возникли трения в отношении того, кто возглавит миллиардный проект. Кроме того, речь шла о первенстве в развитии высокотехнологичных систем управления для самолета, включая систему сопровождение и наземные станции, известные как Future Combat Air System (FCAS). Однако затем бразды правления были переданы специалистам концерна Dassault. Соответствующее соглашение между сторонами было подписано в апреле.

Новая машина заменит в 2040 году истребитель Rafale, который находится на вооружении во Франции, и Eurofighter в Германии. Она будет иметь более современные вооружения и может управлять эскадрильей беспилотных летательных аппаратов. "Развитие перспективного многоцелевого истребителя для Франции и Германии с интегрированной системой вооружения является главной задачей достижения Европой стратегической автономии", - заявил исполнительный директор компании Dassault Эрик Трапье.

Разработкой новых танков будут заниматься немецкие компании Rheinmetall и Kraus-Maffei Wegman, которые на протяжении ряда лет сотрудничают с французским концерном вооружений Nexter. Предусматривается, что первая фаза программы должна быть завершена в середине 2019 года с выходом на готовую продукцию в 2035 году.