К "черной пятнице" мошенники создали 400 сайтов-клонов AliExpress

Новости

В России введут обязательную ветсертификацию молочных продуктов 16:25
На Алтае школьников научат предотвращать подростковые конфликты 16:23
В египетском храме бога Ра нашли важные надписи 16:10
В Севастополе расторгли контракт со вторым подрядчиком парка Победы 16:06
Немецкий город ввел бесплатный проезд на транспорте 16:03
Карлос Гон уволен с поста главы Nissan 16:02
Под Ростовом продавец игрушек торговал марихуаной 16:01
В Совфеде усомнились в способности Марчука помочь выполнению "Минска-2" 16:00
Под Воронежем завели дело об обрушении моста 15:58
В Кремле не знают про дискуссию о поводах применения РФ ядерного оружия 15:54
В отношении главы антикоррупционного бюро Украины возбудили дело 15:51
В Петербурге пройдет форум "Арктика: настоящее и будущее" 15:49
Путин обсудит майский указ с губернаторами в Крыму 15:45
Трейлер: в РФ покажут сериал-продолжение культовой "Подводной лодки" 15:44
Без специального контроля Пизанская башня может выпрямиться 15:42
"Геликон-опера" посвятит Хворостовскому первый показ "Евгения Онегина" 15:37
Путин выразил соболезнования семье начальника ГРУ 15:33
В Петербурге продемонстрируют широкие возможности контрабаса 15:28
На Сахалине дачников начали выселять хозяева горнолыжной базы 15:27
В Кремле назвали возможную дату пресс-конференции Путина 15:22
Видео: Дудь снял фильм про Олега Табакова 15:20
Chery возобновила импорт Tiggo 3 в Россию после провала краш-теста 15:19
На новой полосе аэродрома Бельбек приземлился первый самолет 15:18
25 пострадавших в керченском колледже выписаны из больниц Крыма 15:17
Экс-форвард "Челси" Дрогба вступился за Моуринью 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 15:27
Рубрика: Экономика

К "черной пятнице" мошенники создали 400 сайтов-клонов AliExpress

Текст: Игорь Зубков
Эксперты Group-IB обнаружили свыше 400 сайтов-клонов, копирующих AliExpress (дизайн, похожее доменное имя и так далее), и еще две сотни сайтов, созданных под известные бренды и интернет-магазины.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Почти все они появились незадолго до "черной пятницы", чтобы, воспользовавшись ажиотажем покупателей вокруг скидок, продавать контрафакт или похищать деньги либо данные банковских карт.

Фото: Depositphotos.com
В России стартует большая онлайн-распродажа. Где ловить скидки

Число ресурсов, запущенных одной группой мошенников, может достигать нескольких сотен. Эксперты Group-IB Brand Protection накануне "черной пятницы" выявили сеть из 198 сайтов, незаконно использующих товарные знаки и известные бренды, причем большая часть доменных имен была куплена в конце августа и практически весь контент - фотографии товаров, их описание и цены - был скопирован с официальных ресурсов.

Мошенники используют те же каналы продвижения, что и легальные ресурсы: рассылку в мессенджерах, баннерную рекламу, поисковую оптимизацию (SEO) и продвижение в соцсетях. Злоумышленники нередко покупают домен очень схожий с оригинальными, настраивают на нем "редирект" и раскручивают эту ссылку. Перейдя по такой ссылке, пользователь оказывается на странице с совершенно другим адресом.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в "черную пятницу"

Эксперты Group-IB советуют обращать внимание на название сайта: если в нем есть тире или несколько точек (ali-express, *con.su.club), то лучше там ничего не заказывать. Также следует проверять дату создания сайтов, где планируется покупка, - как правило, "возраст" сайта с фальшивками всегда небольшой. Для этого можно использовать бесплатные Whois-сервисы, где по адресу сайта можно узнать дату регистрации и информацию о владельце домена. Не стоит доверять плохо работающим сайтам, переходить по ссылкам в публикациях, посвященным скидкам. Для покупок в интернете стоит завести отдельную карту.

Экономика Товары и цены
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд заочно арестовал девятерых сирийцев за убийство российского пилота
Госдума "заморозила" накопительную часть пенсии до 2021 года
Путин выразил соболезнования семье начальника ГРУ
В России прокомментировали заявления СМИ о "борщевичном бедствии"
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю