Как английский профессор в одном мультсериале "русских шпионов" поймал

Страшное дело: мы всё проморгали. Профукали, можно сказать. Пустили к себе небезызвестных двух агентов - Винни (кличка Пух) и Пятачка, внушивших нам (и нашим детям!) благообразный образ чопорной британщины.

А между тем есть тьма исследований, обнаруживших в их действиях ужасные (прости нас, господи) фрейдистские подтексты. Шарик у Пятачка, как говорят психиатрические люди, есть знак беременности. А нора, в которой застревает Винни, - нора, в которой проживает Кролик, - нора, в которую эти маньяки так мечтают заманить Слонопотама, - нет, язык не повернется передать, что это за нора по Фрейду. Но мы-то хороши. Мы приняли за чистую монету внушаемый нам образ Англии как пряника, украшенного королевой в марципане. Ну не кошмар ли?

Красные шапочки французского пошива, единороги, людоеды, мальчики-с-пальчик - весь букет пороков - обрушивался с детства нам на головы. И все под видом европейских пасторалей, с портняжками на фоне утопических лугов. Нас приучили отчего-то все это любить - ничуть не беспокоясь о секретных способах воздействия на наше подсознание!

Страшно подумать даже, сколько за прошедшие столетия подбросили нам сказочники из Европы (в завуалированном виде). Какую сказку ни возьми - сокровище, скрывавшее жестокость, кровожадность, скупердяйство и разврат. Что далеко ходить - а Карлсон с крыши? Бомж, летает по чужим квартирам, мучает пенсионеров. Пеппи Длинныйчулок - распущенная, удержу не знает. И этим агрессивным способом нам насаждали мысль о том, что, скажем, Швеция - вполне приличная страна.

А мы и рты разинули.

Они давно уже расселись тут у нас с гибридною агрессией (под видом сказок) - а мы все думаем, что про такие глупости нормальный человек не может говорить всерьез. Красная шапочка, ага.

Увы, но вот же - англичанин. Целый профессор Букингемского университета по фамилии Глис (а по имени Энтони, то есть Антон). Не погнушался посмотреть на russian Машу и Медведя - хотя мультсериал совсем не новичок на их телеэкранах.

Глис, как увидел - вздрогнул: "Маша до неприятного напористая, но при этом храбрая, - вопиет профессор Глис в британской The Times. - Она очень влиятельна, несмотря на свой небольшой вес. Не будет преувеличением сказать, что она похожа на Путина".

Ну согласитесь, сразу видно ученого человека. Глаз у профессора алмаз: не всякому дано увидеть такое поразительное сходство.

Профессор раскусил: ведь если Маша симпатична, если русский мишка чувства добрые в британцах пробуждает, значит, дело швах. А если зрители полюбят русских? Жуть.

Пожарную тревогу и до Глиса, год назад, бил эстонский сказковед, преподаватель Балтийской школы кино при Таллинском университете Приит Хыбемяги. Бдительный Приит предупреждал (в финской газете Helsingin Sanomat), что русский мультик - "часть гибридной войны, которую ведет Россия".

Невинная мультяшка? Если бы. Хыбемяги на мякине трудно провести. Он и теперь, узнав про Глиса и The Times, все слово в слово повторил на радио "Свобода": в чем весь кошмар? В том, что мир откроет вдруг Россию с обаятельным лицом, которая вдруг подмигнет, как Маша, - и на душе тепло. Такой вот вредоносный мультик. "Дети смотрят его и думают, - встревожен Хыбемяги, - "Россия такая хорошая страна, там такие хорошие мультики", и в итоге у них сложится мягкий и хороший образ России... Это опасно".

Нет, в принципе можно и понять Хыбемяги, Глиса и с ними присных. Ну посудите сами: все эти скрипали, белые каски, наперсточники санкций, столько освоенных бюджетов и седых волос - ради чего все это? Чтоб, на тебе, свалились на голову им Маша и Медведь, и все вдруг поняли, что занимались сущей чепухой? Пудрили гражданам мозги? Пугали "красными угрозами" - а тут приятная до безобразия девчушка скачет на добрейшем мишке?

Для этого и нужен Глис - чтобы выкручиваться из нелепых ситуаций с научной видимостью.

А чем не прелесть - реплика о вреде хорошего мультфильма от грузинского министра (по науке) Александра Джеджелавы: "Потом будем удивляться, если у кого-то дружеское отношение к России?!"

Не-е-ет, Маша ростом с ноготок, девчонка большеглазая, наивная, смешная, а в наряде русском. Это меняет дело в корне, что ни говори. Чистопородный европеец должен зарубить на носу, что Маша русская - не девочка-мультяшка, а ядерная бомба.

Ежедневная британская газета The Times опубликовала статью Марка Бриджа, в которой эксперт Энтони Глис называет мультсериал "Маша и Медведь" инструментом мягкой пропаганды Кремля.

* * *

И все же. На первый взгляд, нелепо обсуждать безумие двойных, тройных стандартов - они же очевидны. Тем более что от невинных сказок ученые (ну будто бы) профессора бегут в свои уютные подвальчики обыкновенного расизма. Что толку спорить с Глисом, Хыбемяги или Джеджелавой - если они и не скрывают, что подходят ко всему, что "русское", со своих истинно "арийских" точек зрения? Но ведь мир теперь на этом держится. На обсуждении пустот. Фантомов. Ну да, тут просто Маша, просто мишка, просто чтобы человечеству жилось добрей. Глис выполняет свою функцию: пропагандирует навязчивую фобию - про то, что "русские идут" и им "пропагандируют".

Чем провинились "Маша и Медведь"? Не только тем, что это русский мультсериал. Он ведь вдобавок и успешный - по миру распустился веером.

Вот немного цифр. В анимационной студии "Анимаккорд" работает 120 сотрудников (семьдесят из них - мультипликаторы). С 2009 года, когда вышла первая серия, лицензии приобрели больше 150 серьезных компаний: и американский Cartoon Network, и английский Cartoonito, и немецкие KiKa и Sony Music, и французские France 5 и NBC Universal, и испанская Panda, и итальянская Rai.

Больше шести миллиардов просмотров мультсериала - на YouTube (больше, чем у гигантов Nickelodeon и Disney). Американцы (Animation Magazine) включили "Машу" в "Топ-250 телешоу, которые могут стать классикой". В Европе мультсериал - в пятерке самых узнаваемых. В Италии идет ежедневно на детском телеканале Rai YoYo - по 800 тысяч зрителей зараз.

И, кстати, "Маша и Медведь" сегодня не единственные из российских - сопоставимы с ними в популярности "Смешарики". Но они больше сосредоточены на китайском рынке.

И вот еще забавная реальность - о "русской пропаганде" и о том, что агрессивные "русские идут": собственниками компании "Маша и Медведь", продающей лицензии, являются инвестиционный фонд "РВТ инвест" (который принадлежит двум американским компаниям) плюс кипрская компания Rodleport Holdings (которую контролирует инвестиционный фонд UFG).

Автор и сценарист программы "Маша и Медведь" - Олег Кузовков. Вышло уже 74 серии. С чего все началось в мультфильме? С того, что Машенька очутилась у медведя, живущего в лесу неподалеку от ее дома. Она из рода непосед, которых трудно чем-то испугать: обожает леденцы и игры бесконечные. Увалень Медведь, из бывших цирковых артистов, читать-писать умеет и невероятно добродушен.

Горы глупостей нагородили вокруг них разнообразные критики-психологи (кто-то очень умный обнаружил в героине даже признак садомазохизма!), а Маша с мишкой просто лучшие друзья, он мудр, кряхтит и умиляется. В "Ну, погоди!" над волком заяц измывался злонамеренно. Здесь Маша - не нарочно, а нечаянно. Здесь все нежней. А то, что все вокруг них в мультфильме - очень русское, как выясняется, никому во всем мире не страшно. Наоборот совсем - тут даже есть что-то такое, простое-человеческое, по чему "цивилизованные" зрители истосковались, кажется.

Озлобленность, которую вызывает мультик у профессора Глиса, нелепа. Как ни верти, а сказка светлая и добрая. По крайней мере, по словам гендиректора "Анимаккорда" Дмитрия Ловейко, создатели мультсериала в этакой "рекламе" совершенно не нуждались.

Тоскливо даже не от Глиса. Глисов на свете множество. Им не объяснишь, что их подход безмозглый. Они ведь сами все прекрасно понимают. Но они теперь - политруки эпохи. При исполнении они, на службе.

Вот, например, есть множество поклонников у желтых мультяшек Симпсонов, вырубленных топором. Доказать им, что остроты главного героя, Гомера Симпсона, туповаты, точно так же невозможно. Вот, наугад, эти "остроты". "Цветы - раскрашенные проститутки природы". Или: "Господи! Я понимаю, что у тебя много дел - ты можешь подглядывать за переодевающимися женщинами".

Поклонник сериала "Симпсоны" скажет, что я брюзжу. Да нет, смотрите на здоровье. Наверное, и это может быть смешно. Просто мне кажется, что это юмор недорослей, митрофанушек Фонвизина. Но ничего, нас не пугает, что не все американцы прекрасны и желты, как Симпсоны.

Уловит ли профессор Глис простую разницу. Вот реплики девчушки Маши из напугавшего его мультфильма. Нелепые, наивные - но они в другой тональности. В них свет другой. От них теплее. "Ни с места, а то поймаю!" Или: "Зачем мне гаммы, я и так сыграю!" Или еще: "А красоту-то мою неземную растрясе-е-ем!!!"

А если все-таки предположить, что разница между теми же Симпсонами и нашей Машей очевидна? Нет ведь ответа на вопрос: а кто нужнее миру? Может, и есть, но кто ж по совести ответит. Если на самом деле главное - чтоб только не подумали, что русские идут с добром и что без русских миру сиротливо.

Но, знаете, ведь это, если говорить всерьез, совсем уж тухлая история. И не такое слышали. Лет сто пятьдесят назад лучший друг королевы Виктории, английский премьер Дизраэли, русских называл исключительно "монгольской расой" и "медведями". Крупная была фигура в мировой политике. У него был пунктик на расовой почве задолго до того самого германского рейха. Он убеждал британцев думать о чистоте их крови и "естественных свойствах расы, достигаемых селекцией". И сыпал афоризмами - и падали они, увы, на почву благодатную. "Расовый вопрос - ключ к мировой истории". "Истина в том, что, как прогресс, так и реакция, - только слова, выдуманные для мистификации миллионов. Они ничего не значат, они - ничто. Всё есть раса".

Ну, неприятно вспоминать, понятно. Мультиков тогда еще не было. Уж Дизраэли точно бы разоблачил мультяшку Машу - как "монголоидную".

Где тот "ариец" Дизраэли - и где теперешние европейские политики, премьерша Мэй и "антирусский" Глис? Кажется, это далеко и между ними пропасть.

Увы, но это только кажется.

P.S.

Вдогонку: кстати, обнаружен наконец и настоящий след российского вмешательства в выборы американского президента Трампа. Конечно же, и тут все дело в сказочке. "Трамп" был коварно зашифрован в старом советском фильме "Обыкновенное чудо". Там, если помните, пели дуэтом герои Юрия Соломина и Екатерины Васильевой, щека к щеке:

" - Как приятно и забавно, что я очень нравлюсь вам!

-Ну а вы мне - и подавно. Вот и славно. Трамп-пам-пам".

Ох, неспроста был этот милый "трамп-пам-пам".