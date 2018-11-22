Кровавый четверг: в случае непонятной ситуации слушайтесь телевизора

Молодой человек с подругой приезжают погостить на праздники к его родителям. Подруга - смуглая красавица индийских кровей. Что важно. Поскольку семья ее бойфренда - взглядов радикально консервативных и нетолерантных.

Отец - строгий до жестокости домашний тиран. Дед - старый маразматик, которого уже никакие этические нормы сдержать не способны. За словом в карман не углубляясь, он запросто может заявить что-нибудь типа "понаехали тут, понимаешь, непонятно откуда". В более крепких выражениях, естественно. Плюс сестра - недалекая (очень недалекая) блондинка на сносях. С мужем - тоже недалеким, откровенно таким деревенским увальнем. Ну а мать - беспомощная несчастная женщина, мужу слова поперек сказать не способная.

На почве расхождений во взглядах на миграционную политику и вопросах межрасового характера возникает скандал. Парень обещает спутнице, с ног до головы облитой расистскими словесными помоями, что рано утром они тут же покинут эту смрадную клоаку нетерпимости. Но не тут-то было.

Встает он, значит, спозаранку, дверь открывает, а там - стена. Из непонятного материала черного цвета. Абсолютно непробиваемая. И во всех окнах то же самое.

Замуровали демоны. Или не демоны. Главное - замуровали. Связи с внешним миром нет, ни телефон не ловит, ни компьютер к интернету не подключается. Только по телевизору показывают одну надпись: "Ожидайте дальнейших инструкций".

И инструкции не заставляют себя долго ждать. Судя по ним, что-то произошло. Атака. Неизвестно кого, неизвестно на кого. Но с каждой новой инструкцией отношения между замурованными, и без того, как мы помним, натянутые, все сильнее накаляются.

Нетрудно в этой вымышленной ситуации распознать метафору. Ну там, про то, что СМИ контролируют общество, кто-то через них дергает за ниточки, стравливая людей, и все такое. Это все, конечно, да. Но и не совсем.

Столь мудреная загадка - до самого последнего момента остается неясным, что же таки произошло, кто их и зачем замуровал, что это за стена и так далее - таит в себе ловушку для того, кто ее загадал. Потому что рано или поздно нужно дать вразумительный ответ, но любой из возможных вариантов непременно разочарует - будь то эксперимент правительства, инопланетяне, что-то потустороннее, Бог, террористы, галлюцинации или параллельные миры.

Однако британский самородок Джонни Кеворкян, снявший фильм "Ожидайте дальнейших инструкций", сумел оригинально выкрутиться. Перебрав некоторые из вышеперечисленных доступных опций, он остановился на самой нестандартной.

Фильм всю дорогу упорно делает вид, что это психологический триллер за три копейки в жанре "несколько человек оказались запертыми в замкнутом пространстве" с фантастическим уклоном. А потом делает гениально нелепый финт, оказываясь кое-чем совершенно иным. Вряд ли кто-то сможет точно сказать, чем именно, но, кажется, это кое-что отдаленно навеяно "Матрицей" и "Видеодромом" Кроненберга, а также "Восставшим из ада 2". Хотя не факт.

"Ожидайте дальнейших инструкций" в конечном счете - не более чем упражнение в фантазии. Которое в принципе с логикой не дружит и не должно. Следовательно, и не стоит от него ждать ничего такого - рационального. Ведь сама завязка - иррациональна. Поэтому то, что медленно нарастающее кровавое безумие к финалу выливается в форменный чад безумного кровавого кутежа - это в каком-то смысле даже логично.