Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
22.11.2018,  
18:40
Текст:  Илья Максимов

Мечта снайпера: зачем нужны гиперзвуковые патроны

Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Гиперзвуковые патроны для снайперских винтовок разрабатывают в России. Начальная скорость полета пули составит около 2000 метров в секунду. Американский журнал The National Interest решил выяснить, зачем нужны новые патроны.

Снайперам приходится учитывать множество факторов при стрельбе: скорость и направление ветра, атмосферное давление, высоту над уровнем моря и т. д. Все необходимые оценки приходится делать в сжатые сроки, а их сложность зависит от окружающей среды и расстояния до цели.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире

Гиперзвуковые патроны решают целый ряд проблем. Значительно более высокая скорость позволяет минимизировать влияние внешних факторов на результат выстрела. Кроме того, цель не успеет уйти с траектории полета пули, даже если стрельба ведется с большого расстояния.

По данным разработчиков, пуля с начальной скоростью полета, превышающей 5 чисел Маха, позволяет вести стрельбу на дистанции до 1000 метров без корректировки. Однако порох не сможет обеспечить такую скорость, поэтому патроны будут снаряжены детонирующими химическими веществами особого состава. Информации о них, равно как и об их стоимости, пока нет.

Проблемы шума и отдачи новые боеприпасы не решат. Кроме того, новые патроны будут "съедать" стволы винтовок быстрее, чем обычные.

Впрочем, гиперзвуковые патроны не позиционируют в качестве замены традиционным снайперским боеприпасам. Их предлагается применять лишь в особо сложных случаях и наиболее тяжелых условиях.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Depositphotos.com
Бомбардировщик США испытал новое ядерное оружие 10:07
У самой секретной подлодки РФ появился экипаж 09:26
Какие вертолеты и комплексы ПВО могут получить десантные войска 20.11.2018
боеприпасы
Фото: Минобороны РФ/ ТАСС
Россия и Индия подписали контракты на строительство фрегатов 21.11.2018
Испытания высокоточных снарядов для "Торнадо-Г" пройдут в декабре 16.11.2018
БМП-3 будут стрелять "Баснями" 08.11.2018