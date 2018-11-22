МИД РФ: США готовят боевиков в Сирии

На американской военной базе Эт-Танф в Сирии проходят подготовку боевики, сообщили на Смоленской площади.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Вашингтон проводит указанную деятельность под предлогом борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ), а также для сдерживания Ирана.

"На суверенной территории государства - члена ООН в стратегически важном районе у стыка границ Сирии, Ирака и Иордании и соединяющей Багдад и Дамаск трассы по сути развернута крупная военная американская база, в которой, судя по многочисленным свидетельствам, осуществляется подготовка боевиков", - пояснила дипломат.

В российском внешнеполитическом ведомстве до этого осудили решение США привлечь боевиков к охране конвоев в Сирии, что было сделано вопреки ранее достигнутым договоренностям.