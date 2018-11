На кинорынке в Индии представят более двадцати российских фильмов

Флагманское мероприятие киноиндустрии Indywood Film Carnival (IFC) 2018 будет проходить в с 1 по 5 декабря 2018 года в Индии, в Хадарабаде. В этом году оно состоится в четвертый раз. По словам организаторов, "IFC 2018 является универсальной платформой для демонстрации новейших технологий и будущих возможностей во всем спектре кинопроизводства, ко-продукции и B2B, развития профессиональных навыков, технической поддержки, пост-продакшн, дистрибуции и маркетинга".

В этом году IFC 2018 ожидает, что в нем примут участие около 15 000 профессионалов из более чем 100 стран. Составляющие его работы: кинорынок Indywood Film Market (IFM) - коммуникационная площадка для байеров, продюсеров и дистрибьюторов; международный кинофестиваль All Lights India International Film Festival (ALIIFF) - в его рамках будут продемонстрированы 115 фильмов из 50 стран. Имеются договоренности с организаторами о предоставлении специального слота Russia as the Focus County для российских фильмов - таким образом в киносмотре будут участвовать 8 российских картин. А также - международная кинопремия Indywood Excellence Awards в сфере кинопроизводства, медиа и кинообразования. На награду в номинации "Лучший иностранный фильм" будет претендовать одна из российских лент - какая именно, объявят позднее.

Киноиндустрия нашей страны никогда ранее не была представлена на IFC, но в этом году на нем также впервые будет организован Российский павильон. Его основная задача - продвижение отечественного кино на кинорынке Индии и в мире. Организаторы Российского павильона - министерство культуры, Российский Экспортный Центр (РЭЦ), Киноакадемия России, кинокомпании "ДИВО МЕДИА" и Russian World Vision.

Прямая речь:

Никита Гусаков - старший вице-президент РЭЦ:

"За последние годы российские компании совершили квантовый скачок в части создания и международного продвижения аудио-визуального контента, в частности, большим успехом пользуются телевизионные сериалы и анимация. Российский контент приобретается международными платформами Netflix и Amazon, новые проекты отслеживаются и собираются крупнейшими мировыми дистрибьюторами, такими как Beta Film, Eccho Rights, Cineflix Rights, Dori Media, русские мультфильмы, набирающие миллионы просмотров на крупнейших азиатских онлайн-платформах. Тем не менее все еще есть место и амбиции для развития, поэтому пришло время следить за будущими хитами российского производства, которые смогут покорить любопытство и воображение зрителей во всем мире. Именно на продвижение такого контента направлены основные усилия РЭЦ в части поддержки отрасли креативных индустрий".