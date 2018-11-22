Началось заседание контактной группы по ситуации на востоке Украины

В белорусской столице трехсторонняя Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины проводит очередное заседание. Информацию о начале встречи БЕЛТА подтвердили в МИД РБ. Как уже сообщал "СОЮЗ", на предыдущем заседании группы 6 ноября специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик призвал подписантов Минских соглашений "обеспечить безопасность персонала и имущества специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ". Дело в том, что 27 октября в зоне конфликта был утерян беспилотный летательный аппарат миссии.

Сайдик обратил внимание также на относительно высокий уровень нарушения режима прекращения огня. Он призвал все стороны "не допускать такого развития событий и проявить строгую сдержанность".

Общая ситуация с безопасностью в зоне конфликта была главной темой обсуждения ТКГ и ее рабочей группы по безопасности. В центре внимания экономической рабочей группы было водоснабжение в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса". Гуманитарная рабочая группа продолжила обсуждение темы обмена удерживаемыми и условий пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска.

Политическая подгруппа среди прочего продолжила свою работу по имплементации формулы Штайнмайера.