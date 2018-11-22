Новое название для российской ракеты "Буревестник" выбрали в НАТО

В соцсетях активно обсуждают сообщение журналиста издания The Diplomat Анкита Панды, который написал в Twitter, что разработанная в России крылатая ракета "Буревестник" c ядерной энергетической установкой получила в НАТО обозначение SSC-X-9 Skyfall (можно перевести как "Падающая с небес").

Этот репортер и раньше неоднократно обращался к нашим оружейным разработкам, брал по этому поводу комментарии у западных экспертов и генералов. Поэтому логично предположить: выложенная им в интернете информация с большой долей вероятности соответствует действительности.

И что тут важного? Ну, обозвали натовцы по-своему новейшую российскую крылатую ракету, так они и прежде делали это не раз. Например, наш стратегический ядерный комплекс Р-36М "Воевода" именно с подачи Запада стал знаменит на весь мир как "Сатана". Очень меткое, заметим, название. Как и почти полвека назад, когда это мощнейшее оружие только разработали, так и сейчас оно вызывает у генералов НАТО нервную дрожь.

С "Падающей с небес" крылатой ракетой натовцы, похоже, тоже угодили в самую точку. Представленная еще в марте президентом РФ оружейно-техническая новика действительно может ударить по врагу как гром с неба - внезапно и мощно. Не случайно Владимир Путин дал этой ракете многоговорящие не только для экспертов характеристики. Она и низколетящая, и малозаметная. Несет ядерную боевую часть, имеет практически неограниченную дальность действия и непредсказуемую траекторию полета. Способна обходить рубежи перехвата и неуязвима для всех существующих и перспективных систем противоракетой и противовоздушной обороны.

Этот набор боевых и летно-технических характеристик выглядит столь фантастичным, что поначалу кое-кто в НАТО посчитал слова российского президента блефом. Мол, выдал желаемое за действительное. Не помогли даже слова Путина об испытании новейшей ракеты в конце прошлого года на Центральном полигоне РФ, в ходе которого ее энергетическая установка вышла на расчетную мощность и обеспечила расчетный уровень тяги. Свой рассказ президент сопроводил съемкой запуска крылатой ракеты и модельным показом того, как она может фактически в любой точке Земного шара огибать рубежи перехвата. "Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет", - сделал вывод Путин.

Тем не менее, сомневающихся, что Россия действительно имеет такое оружие, на Западе какое-то время хватало. Сомнения эти начали исчезать несколько месяцев спустя, когда наше военное ведомство выложило в интернете новые кадры запуска и полета крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой. А тут еще главный научный сотрудник 12 ЦНИИ Минобороны Сергей Перцев во всеуслышание заявил, что "на основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводится их наземная отработка и ведется подготовка к дальнейшим летным испытаниям экспериментальных образцов". Еще в СМИ просочилась информация: эти самые испытания западные генералы пытались ранее засечь с помощью своих спутников-шпионов.

Так или иначе, но сам факт присвоения нашему "Буревестнику" кодового обозначения и названия по натовской классификации свидетельствует: никаких сомнений в наличии у России уникальной крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой у руководства альянса больше нет.