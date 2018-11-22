Разработчик раскрыл преимущества вооружения Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 получил уникальное ракетное вооружение сверхбольшой дальности. Оно превышает нынешние разработки в два раза.

Об этом в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" рассказал генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов. Он отметил, что дальность вооружения класса "воздух - поверхность" даст шанс Су-57 уничтожать наземные цели без захода в зону противовоздушной обороны противника.

- На новых изделиях дальность превышает то, что мы имели, раза в два. Наверное, это не будет большой ошибкой, погрешностью, - сказал Борис Обносов.

Гендиректор добавил, что оружие "воздух - поверхность", противокорабельное, противолокационное должно обладать малой заметностью, быть помехоустойчивым и высокоточным. Все эти характеристики и попытались воплотить в ракетном вооружееии Су-57.

Су-57 - это перспективный авиационный комплекс пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет современное бортовое оборудование, обладает сверхманевренностью и малой заметностью. Первую партию из 12 машин ВКС РФ должны получить в будущем году.