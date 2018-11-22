Движение на МКАД затруднено после ДТП

Жителей и гостей столицы предупредили о затруднении движения на внутренней стороне МКАД в районе Рязанского проспекта. Там столкнулись три машины. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"ДТП с участием трех автомобилей на внутренней стороне МКАД, в районе Рязанского проспекта, - говорится в сообщении ЦОДД. - Движение сильно затруднено, объезжайте".
ДТП с участием трёх автомобилей на внутренней стороне МКАД, в районе Рязанского проспекта. Движение сильно затруднено, объезжайте!— ЦОДД (@gucodd) 22 ноября 2018 г.