Один человек погиб в результате ЧП на стройке в Новой Москве

Тяжелые конструкции обрушились на людей на стройке торгового центра "Саларис" у метро "Саларьево" на территории Новой Москвы. Один рабочий погиб, двое пострадали, сообщили "РГ" в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

"В результате обрушения конструкций погиб один человек, пострадало 2 человека, в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести они доставлены в больницы. В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы жизни нет", - рассказали в пресс-службе.

На место ЧП был выслан вертолет, чтобы оперативно доставить пострадавших в больницы. Бригада скорой помощи прибыла на место в течение 5 минут.

Предположительно на рабочих рухнула тяжелая труба. Обстоятельства и причины ЧП выясняются, на месте продолжают работать экстренные службы.