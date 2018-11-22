Под Воронежем завели дело об обрушении моста

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения моста в Воронежской области, сообщили в региональном управлении СК.

Уголовное дело возбуждено по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека). Напомним, при обрушении моста шесть человек получили травмы и были госпитализированы.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия, назначили комплекс экспертиз: судебно-медицинские для оценки вреда, нанесенного здоровью потерпевших, и строительную для выяснения точной причины обрушения. Опрашиваются свидетели, изъята техническая документация.

21 ноября около 16 часов два грузовика с зерном въехали на мост через реку Савала. Под тяжестью автомобилей пролет обрушился, грузовики и строительный кран, работавший на закрытой для ремонта части моста, упали в воду. Пострадали водители и четверо рабочих. Первоначально причиной аварии было названо превышение допустимой нагрузки. Позже выяснилось, что почти 50 лет назад мост построили с серьезными нарушениями.

- В связи с общественным резонансом ЧП, особой сложностью расследования и необходимостью досконального установления всех обстоятельств случившегося, выяснения причин и условий, способствовавших совершению преступления, принято решение об изъятии уголовного дела из территориального следственного отдела и передаче его для организации дальнейшего расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел, - рассказала представитель СУ СК по Воронежской области Ольга Бовт.