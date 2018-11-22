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Помощница Валдиса Пельша рассказала, как он попал в больницу

ТВ и сериалы
    22.11.2018, 14:30
Текст:   Олег Усков

Помощница популярного телеведущего Валдиса Пельша Екатерина Сколова в очередной раз опровергла информацию об экстренной госпитализации работодателя, ранее появившуюся в российских СМИ с уточнениями, что у шоумена якобы есть проблемы с сердцем.

Фото: kino-teatr.ru
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Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", появление шоумена в больнице Соколова расшифровала тем, что Пельш проходит обследование "перед экспедицией в Антарктиду".

"Валдис отправляется в экспедицию в Антарктиду на 45 дней, это будет большой телепроект", - говорит помощница, уточнив, что все участники предстоящего вояжа  проходят плановое обследование. И "ни о какой госпитализации речи не идет".

Как и о раздутом прессой "состоянии средней тяжести", диагностированном кардиологами.

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