Помощница Валдиса Пельша рассказала, как он попал в больницу

Помощница популярного телеведущего Валдиса Пельша Екатерина Сколова в очередной раз опровергла информацию об экстренной госпитализации работодателя, ранее появившуюся в российских СМИ с уточнениями, что у шоумена якобы есть проблемы с сердцем.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", появление шоумена в больнице Соколова расшифровала тем, что Пельш проходит обследование "перед экспедицией в Антарктиду".

"Валдис отправляется в экспедицию в Антарктиду на 45 дней, это будет большой телепроект", - говорит помощница, уточнив, что все участники предстоящего вояжа проходят плановое обследование. И "ни о какой госпитализации речи не идет".

Как и о раздутом прессой "состоянии средней тяжести", диагностированном кардиологами.