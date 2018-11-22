Рухнувший под Воронежем мост построили с нарушениями

Обрушившийся накануне автомобильный мост через реку Савала в Воронежской области был построен с нарушениями.

- Эксперты измерили диаметр арматуры - он оказался меньше положенного. И входить в ригель арматура должна на 80 сантиметров, а там всего 20. То есть при строительстве моста были допущены явные нарушения, - рассказал ТАСС Алексей Кочетков, руководитель ремонтировавшей объект компании "Мостострой".

Напомним, 21 ноября около 16 часов в селе Братки обрушился автомобильный мост. В момент ЧП по нему проезжали два грузовика, груженых зерном. Автомобили упали в реку, также опрокинулся кран, работавший на закрытой для ремонта половине моста. Пострадали шесть человек: водители грузовиков и четверо рабочих. Причиной обрушения названо превышение допустимой нагрузки, собственную проверку обстоятельств аварии начал Следственный комитет.

Мост через реку Савала был построен в 1970 году и с тех пор не ремонтировался.