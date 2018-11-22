Пострадавшая при пожаре в Туле находится в тяжелом состоянии

В Туле возбуждено дело по факту гибели четырех детей при пожаре. Как стало известно "РГ", пострадавшая женщина - приемная дочь Натальи Саргановой, воспитавшей 39 детей.

Состояние пострадавшей женщины медики оценивают, как тяжелое, у нее ожоги 2 и 3 степени около 40 процентов кожи. При пожаре погибли четверо детей - от года до 6 лет, один ребенок - приемный. Всего у многодетной матери было семеро детей, троих не было дома, когда случился пожар.

Сообщение о возгорании на улице Гарнизонный проезд в Туле поступило дежурному МЧС в 22.17. На место сразу же выехали пожарные расчеты. Как рассказал "РГ" пресс-секретарь ГУ МЧС по региону Максим Пряхин, по прибытии увидели, что квартира на первом этаже горит открытым пламенем. Огонь потушили уже через несколько минут.

Тем временем, из-за сильного задымления на балконы с криками о помощи выскочили жители верхних этажей. Специалистами газодымозащитной службы по лестнице были спасены со второго этажа двое детей. Еще пятеро взрослых вывели через подъезд.

Квартира, в которой проживала Сарганова-младшая, выгорела полностью. В тушении пожара участвовали 23 спасателя и 8 единиц техники. На место ЧП выезжали первый заместитель губернатора, глава администрации Тулы, министр здравоохранения, начальник регионального главка МЧС.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты. Как сообщили в СУ СК, проводятся обыски, выемки документов, назначены судебно-медицинские экспертизы по исследованию тел погибших, пожаро-техническая экспертиза, допрашиваются свидетели. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Рассматривается несколько версий причин возгорания, основной пока нет.

Сейчас на месте работает комиссия по оценке состояния дома под руководством замглавы администрации Тулы Романа Мурзина. Как сообщила официальный представитель мэрии Оксана Нефедова, проводятся работы по восстановлению подачи в подъезд, где сгорела картира, воды, электричества, газа. Заделываются разбитые окна. После окончания всех работ управляющая компания сделает косметический ремонт подъезда, сообщила Нефедова.