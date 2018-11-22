В Хабаровском крае изъяли у перекупщиков больше тонны черной икры

Больше тонны черной икры, купленной у браконьеров, собирались увезти из Комсомольска-на-Амуре двое жителей Краснодарского края.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, мужчины специально приехали в Хабаровский край за деликатесом, а дома собирались его выгодно перепродать. К моменту, когда их запасы были обнаружены, товара набралась на 50 миллионов рублей.

"Они арендовали моторную лодку и автомобиль "УАЗ", выезжали в промысловые районы и скупали икру, которую складировали в двух гаражных боксах, оборудованных морозильными ларями", - пишут следователи в "ТамТам".

Икру у перекупщиков изъяли, по решению суда она будет уничтожена. Сами злоумышленники арестованы. Возбуждено уголовное дело.