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22.11.2018 05:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Владивостоке автобус с детьми столкнулся с подпорной стеной

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке пассажирский автобус, перевозивший детей, столкнулся с подпорной стеной. ДТП произошло в районе остановки "Фуникулер", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

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В автобусе, который приехал Владивосток из Уссурийска, находились 17 детей и 15 взрослых. Получившие сообщение об аварии спасители оперативно прибыли на место. Оказалось, что из-за заблокированных пассажирских дверей, люди не могут самостоятельно покинуть машину. Сотрудники МЧС выдавили лобовое стекло и эвакуировали детей и взрослых по приставной лестнице.

В аварии никто не пострадал. Спасатели доставили пассажиров автобуса до места назначения.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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