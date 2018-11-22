В Владивостоке автобус с детьми столкнулся с подпорной стеной

Во Владивостоке пассажирский автобус, перевозивший детей, столкнулся с подпорной стеной. ДТП произошло в районе остановки "Фуникулер", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

В автобусе, который приехал Владивосток из Уссурийска, находились 17 детей и 15 взрослых. Получившие сообщение об аварии спасители оперативно прибыли на место. Оказалось, что из-за заблокированных пассажирских дверей, люди не могут самостоятельно покинуть машину. Сотрудники МЧС выдавили лобовое стекло и эвакуировали детей и взрослых по приставной лестнице.

В аварии никто не пострадал. Спасатели доставили пассажиров автобуса до места назначения.