В Забайкалье пассажир поезда ранил ножом полицейского

42-летний пассажир поезда "Москва-Владивосток" напал на полицейского с ножом во время следования поезда по Забайкальскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Как выяснило следствие, во время ЧП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес несколько ударов ножом в грудь сотруднику Читинского линейного отдела МВД России на транспорте по охране общественного порядка пассажирских и пригородных поездов. Утихомирить пассажира удалось только с помощью второго полицейского.

Пострадавший страж правопорядка доставлен в больницу, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).