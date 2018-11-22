"Желтый автобус" из Владивостока прославился на весь мир

Видеокадры о попытке молодых людей пройти по Золотому мосту во Владивостоке привлекли внимание не только россиян. О "желтом автобусе" сообщили многие зарубежные СМИ. Видео набрало более одного миллиона просмотров.

"Арт-группа "4Ж", состоящая из студентов и студенток нашей магистратуры, прославилась на весь мир с желтым автобусом", - говорится в аккаунте в Instagram первой в России практикоориентированной магистратуры по направлению digital art, открытой в Школе цифровой экономики Дальневосточного федерального университета.

Эта акция оказалась студенческим проектом, призванным обратить внимание на то, что Владивосток стал городом, неудобным для пешеходов. По нему проще передвигаться на автомобилях. На многих улицах даже нет тротуаров. Например, по тому же Золотому мосту ранее было разрешено пешеходное движение, но потом закрыто.

Проверка акции сотрудниками УМВД по Приморскому краю показала, что нарушений правил ДТП не было. Студенты в коробке, замаскированной под желтый автобус, даже не успели зайти на мост, их остановил охранник.