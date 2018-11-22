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22.11.2018 09:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Желтый автобус" из Владивостока прославился на весь мир

Текст: Ольга Журман

Видеокадры о попытке молодых людей пройти по Золотому мосту во Владивостоке привлекли внимание не только россиян. О "желтом автобусе" сообщили многие зарубежные СМИ. Видео набрало более одного миллиона просмотров.

Фото: depositphotos.com
В Приморье четверо мужчин прикинулись автобусом, чтобы перейти мост

"Арт-группа "4Ж", состоящая из студентов и студенток нашей магистратуры, прославилась на весь мир с желтым автобусом", - говорится в аккаунте в Instagram первой в России практикоориентированной магистратуры по направлению digital art, открытой в Школе цифровой экономики Дальневосточного федерального университета.

Эта акция оказалась студенческим проектом, призванным обратить внимание на то, что Владивосток стал городом, неудобным для пешеходов. По нему проще передвигаться на автомобилях. На многих улицах даже нет тротуаров. Например, по тому же Золотому мосту ранее было разрешено пешеходное движение, но потом закрыто.

Проверка акции сотрудниками УМВД по Приморскому краю показала, что нарушений правил ДТП не было. Студенты в коробке, замаскированной под желтый автобус, даже не успели зайти на мост, их остановил охранник.

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Арт-группа «4Ж», состоящая из студентов и студенток нашей магистратуры, прославилась на весь мир с желтым автобусом и акцией «Он сказал: “Приехали!”». Акция подняла вопрос "пешеходизации" и инфраструктуры Владивостока для горожан без машин, и вызвала активный отклик пользователей социальных сетей. После первой публикации видео, статья обошла такие зарубежные СМИ, как: The Guardian, Euronews, Global News (Canada), Fox47 (USA), CBS Philly (USA), CGTN (Hong Kong), ANN, India TV, Indian Express, The Sun, Daily Mail, Mirror. Российские информагентства и онлайн-ресурсы: РИА Новости, ТАСС, РОСБАЛТ, Интерфакс, Первый канал, ВГТРК Приморье, Рен ТВ, НТВ, Мир 24, Дождь, «Медуза», Сноб, Лента, афиша, Такие дела, TJournal, Mash, Лентач, PrimaMedia, Дейта, газета Владивосток, VL.RU. Итого более 1 млн. просмотров видео

Публикация от MA Digital Art in FEFU (@da.fefu)

Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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