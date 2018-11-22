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22.11.2018 00:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лицензия краевого значения

Пермский приют для стариков закрыли по закону
Текст: Константин Бахарев
Российская газета - Неделя №7726 (263)

После публикации статьи "В Монастырке со своим уставом" о проблемах частного дома престарелых "Луч Надежды" в Пермском крае у читателей "Российской газеты" появились вопросы.

Например, Андрей Морозов, житель Санкт-Петербурга, засомневался в том, что приют для стариков можно закрыть из-за отсутствия медицинской лицензии.

- Во-первых, Федеральный закон N 442 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" не обязует социальные учреждения любых форм собственности иметь медицинскую лицензию, - пишет он. - А во-вторых, люди проживают в приюте и могут получать медицинские услуги в медицинских учреждениях по своим же полисам обязательного медицинского страхования. Отсюда вопрос - по каким основаниям автор соглашается с надзорными органами, что приют надо закрывать из-за отсутствия у него медицинской лицензии?

О проблемах частного дома престарелых в Монастырке "РГ-Неделя" написала в No 240 (7703) за 25 октября 2018 г. Публикация оказалась резонансной. Фото: РГ

Журналисты "Российской газеты" проконсультировались у специалистов. Вот что ответил Антон Павлович, заместитель прокурора Осинского района Пермского края:

- В Прикамье действует региональный закон "О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Пермском крае" от 8 декабря 2014 года N 405-ПК. Он регулирует вопросы, возникающие при стационарном социальном обслуживании инвалидов и граждан пожилого возраста. То есть именно те, что появляются при работе учреждений социального обслуживания, в том числе и домов престарелых.

Пункт 1.2 данного нормативного акта предусматривает оказание социально-медицинских услуг. Сюда входят в том числе и организация оказания получателям социальных услуг первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи.

Реализация же этих услуг подпадает под действие постановления правительства РФ от 16.04.2012 N 291 "О лицензировании медицинской деятельности".

Таким образом, деятельность приюта "Луч Надежды" должна была осуществляться при наличии лицензии на медицинскую деятельность. А ее не было.

Помимо этого в работе частного приюта было выявлено немало и других нарушений, касающихся градостроительной, санитарно-гигиенической и пожарной деятельности.

Все это в совокупности и привело к тому, что на основании материалов нашей проверки сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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