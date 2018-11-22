После публикации статьи " В Монастырке со своим уставом " о проблемах частного дома престарелых "Луч Надежды" в Пермском крае у читателей "Российской газеты" появились вопросы.

Например, Андрей Морозов, житель Санкт-Петербурга, засомневался в том, что приют для стариков можно закрыть из-за отсутствия медицинской лицензии.

- Во-первых, Федеральный закон N 442 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" не обязует социальные учреждения любых форм собственности иметь медицинскую лицензию, - пишет он. - А во-вторых, люди проживают в приюте и могут получать медицинские услуги в медицинских учреждениях по своим же полисам обязательного медицинского страхования. Отсюда вопрос - по каким основаниям автор соглашается с надзорными органами, что приют надо закрывать из-за отсутствия у него медицинской лицензии?

О проблемах частного дома престарелых в Монастырке "РГ-Неделя" написала в No 240 (7703) за 25 октября 2018 г. Публикация оказалась резонансной. Фото: РГ

Журналисты "Российской газеты" проконсультировались у специалистов. Вот что ответил Антон Павлович, заместитель прокурора Осинского района Пермского края:

- В Прикамье действует региональный закон "О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Пермском крае" от 8 декабря 2014 года N 405-ПК. Он регулирует вопросы, возникающие при стационарном социальном обслуживании инвалидов и граждан пожилого возраста. То есть именно те, что появляются при работе учреждений социального обслуживания, в том числе и домов престарелых.

Пункт 1.2 данного нормативного акта предусматривает оказание социально-медицинских услуг. Сюда входят в том числе и организация оказания получателям социальных услуг первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи.

Реализация же этих услуг подпадает под действие постановления правительства РФ от 16.04.2012 N 291 "О лицензировании медицинской деятельности".

Таким образом, деятельность приюта "Луч Надежды" должна была осуществляться при наличии лицензии на медицинскую деятельность. А ее не было.

Помимо этого в работе частного приюта было выявлено немало и других нарушений, касающихся градостроительной, санитарно-гигиенической и пожарной деятельности.

Все это в совокупности и привело к тому, что на основании материалов нашей проверки сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).