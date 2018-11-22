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22.11.2018 17:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии в гараже нашли две тонны краснокнижной рыбы

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

У 43-летней жительницы Бирска полицейские вместе с сотрудниками УФСБ России по Башкирии обнаружили в гараже более двух тонн рыбы осетровых пород. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
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По данным ведомства, рыбу незаконно выловили в водоемах Башкирии и готовили к продаже в Уфе и других регионах страны. Правоохранители подсчитали и изъяли из гаража более шести тысяч стерляди. Сумму нанесенного ущерба подсчитает республиканский отдел Госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов".

Напомним, стерлядь - рыба семейства остеровых, занесенная в Красную книгу. Добывать ее можно только при наличии специальной лицензии.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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