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В Тольятти пропал без вести актер популярных российских сериалов

ТВ и сериалы
    22.11.2018, 11:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В Тольятти на протяжении недели разыскивают режиссера Тольяттинского молодежного драматического театра, актера популярных российских сериалов Олега Куртанидзе.

По данным правоохранителей, еще 15 ноября вечером артист ушел из здания театра и пропал без вести.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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При этом, как отмечает KP.RU, ссылаясь на собственный источник, Куртанидзе может находиться в другой области, куда уехал на поезде. Однако с какой целью и почему не выходит на связь с близкими - не ясно.

"Новости Тольятти" выдвигают версию, что "творческому человеку просто понадобилась небольшая пауза в общении" - и он скоро он найдется.

Меж тем полиция начала проверку по заявлению родных Куртанидзе: "У семьи изъята фотография пропавшего, поисковое дело зарегистрировано в полиции", - уточнил ресурс.

Олег Куртанидзе родился в 1968 году в Апатитах. В 1999-м окончил ГИТИС. Работал в Театре Северного флота в Мурманске. В 2007-2009 годах был главным режиссером Северодвинского драматического театра, где поставил "Прощание в июне" Вампилова, "На всякого мудреца довольно простоты" Островского, шекспировскую "Укрощение строптивой".

На экранах - с конца девяностых. Снялся в фильмах и сериалах "Отстрел", "Особенности русской бани", "Маросейка, 12", "Литейный", "Завещание Ленина", "Тайны следствия", "Ментовские войны", "Агент особого назначения", "Легенда для оперши", "Улицы разбитых фонарей", "Метод".

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