В один из дворов деревни Верх-Юс Сюмсинского района Удмуртии вместе с обычными утками и гусями пришли... два диких лебедя.

По словам местного врача-ветеринара Надежды Петуховой, они пожаловали в хозяйство егеря вслед за его домашними птицами, которые плавали в пруду.

- Егерь сразу же сообщил о необычном визите нам. Родители этих птенцов - пара взрослых лебедей - уже не первый год живут летом на нашем водоеме и не раз выгоняли прилетавших туда других птиц. В мае этого года они вывели трех птенцов и растили их до осени. Однако с наступлением холодов взрослые птицы и один маленький лебедь улетели на юг, а два других птенца, которые еще даже полинять не успели, по непонятным причинам остались, - рассказывает Надежда Петухова.

После того как птицы пришли в деревню, их осмотрели ветеринары и специалисты Ижевского зоопарка. Выяснилось, что у них травмированы крылья. Сначала орнитологи подумали, что это укус какого-то хищного животного, но позже выяснилось: ситуация гораздо серьезней.

- Мы дважды ездили в Сюмсинский район, - говорит заведующая отделом орнитологии Ижевского зоопарка Наталья Труфанова. - Первый раз наши ветеринары просто обследовали птиц, сделали определенные анализы. Птицы оказались здоровыми. Никаких укусов и каких-либо травм крыльев у них мы тоже не нашли. Однако выяснилось: они не улетели потому, что имеют аномальное развитие крыльев. Называется эта аномалия "ангельские крылья".

При этом заболевании птицы, пытаясь взлететь, поднимают крылья, но в этот момент они принимают не свойственное им положение - уходят немного в сторону, кровоток нарушается, перья закручиваются, и пернатые не могут подняться в воздух.

- Сейчас лебеди находятся у нас на карантине. Летом посетители смогут их увидеть на пруду зоопарка. Они будут там находиться вместе с другими водоплавающими птицами: утками, гусями и с такими же лебедями, - пояснила Труфанова.

Она добавила, что в истории зоопарка это далеко не первая история спасения птиц. С каждым годом с подобными просьбами к ним обращается все больше людей. Ранее их специалистам удалось спасти трех лебедей-шипунов, лебедя-крикуна и трех фламинго. Сейчас все они здоровы и благополучно продолжают жить в зоопарке.

Между тем, как утверждают специалисты-орнитологи, одной из причин формирования "ангельских крыльев" может быть нездоровое меню пернатых. Казалось бы, безобидное кормление хлебом уточек и их диких сородичей приносит им непоправимый вред: сытая птица не станет искать еду, богатую минералами, в природной среде. И не получит нужных для развития витаминов.

В деревне Верх-Юс, как утверждает Надежда Петухова, лебедей хлебом никто не кормил. По крайней мере она этого не замечала.

А как у соседей?

В Нижнем Новгороде компании, владеющей зданием высотного бизнес-центра на улице Рождественской, вручена претензия Комитета госохотнадзора Нижегородской области с требованиями возмещения вреда, причиненного объектам животного мира, в размере 205 тысяч 590 рублей за массовую гибель птиц (синиц-московок).

В ходе расследования установлено, что 7 и 11 сентября текущего года в результате столкновения со стеклянным фасадом бизнес-центра погибли не менее 110 синиц. Причиной смерти птиц стали травмы, полученные в результате столкновения с зеркальной поверхностью фасада.

В случае отказа возместить ущерб в добровольном порядке до 30 ноября текущего года Комитет госохотнадзора Нижегородской области направит исковое заявление в суд.

Как сообщила корреспонденту "РГ" Анна Волкова, руководитель профильного отдела бизнес-центра, его собственники обратились в судебные инстанции за получением решения на основании предоставленных надзорными органами документов. Она также пояснила, что по советам экологов и орнитологов руководство бизнес-центра установило специализированное акустическое оборудование для отпугивания птиц. "После установки акустической отпугивающей системы на фасаде здания случаев гибели птиц не зафиксировано", - добавила Анна Волкова.