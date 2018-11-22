Республиканская клиническая больница (РКБ) им. Н.А. Семашко в Улан-Удэ - это целый медицинский город в городе. Достаточно сказать, что здесь круглосуточно работают 24 специализированных отделения, а штат сотрудников составляет почти 2 тысячи человек. Это и есть основное достояние больницы - люди, сплоченный коллектив: опытнейшие врачи, заботливые медсестры и медбратья.

Отличительной чертой больницы являются доверительные отношения между врачом и пациентом. Мнения и желания пациентов здесь никогда не остаются без внимания.

В числе лучших клиник страны

История РКБ им. Н.А. Семашко насчитывает почти век - в 2019 году больнице исполнится 95 лет. В этом солидном возрасте больница развивается и живет в постоянном поиске новых оптимальных для пациентов видов диагностики и лечения. Современные медицинские технологии, лучшие традиции отечественной медицинской науки, огромный практический опыт, новые организационные формы, великолепный кадровый потенциал - вот что вызывает уважение у коллег и доверие у пациентов.

С 2007 года огромный коллектив больницы возглавляет кандидат медицинских наук, выпускница РАНХиГС по программе DBA (доктор делового администрирования), депутат регионального парламента Евгения Юрьевна Лудупова. По ее словам, главной задачей больницы со дня ее основания было и остается оказание высококвалифицированной медицинской помощи.

Причем здесь восстанавливают здоровье не только жители Бурятии, но и приезжие - из соседних регионов, да и всей страны. Больница располагает стационаром на 800 коек для оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, по хирургическому, сердечно-сосудистому, гинекологическому, терапевтическому, нейрохирургическому, травматологическому, эндокринологическому и другим профилям.

Сегодня в РКБ можно пройти полное обследование организма у квалифицированных специалистов по многим направлениям современной медицины. Оно проводится на самом современном уровне, позволяет выявить нарушения в организме, а также с высокой точностью установить диагноз. Конечно же, республиканская больница располагает всем необходимым для выполнения сложнейших хирургических вмешательств. Здесь успешно делают аортокоронарное шунтирование, стентирование коронарных артерий, эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов, артроскопические операции. Уникальные оперативные методики лечения применяют при лечении урологических и гинекологических заболеваний.

Особое место в больнице занимает Региональный сосудистый центр, призванный оказывать экстренную помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, сосудистыми заболеваниями головного мозга, внутримозговыми кровоизлияниями и другими патологиями нервной системы.

- Наша больница - в числе ведущих современных клиник страны, - говорит главный врач. - Высокий уровень оказания помощи населению обеспечивает мастерство, опыт и знания наших врачей и всего персонала больницы. Это подтверждают и результаты аудиторских инспекций - мы прошли внешний аудит экспертов Центра мониторинга и клинико-экономической экспертизы Росздравнадзора РФ. Профессионалы высоко оценили нашу систему внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Сегодня наработки, опыт наших врачей, медсестер входят в число лучших практик в российском здравоохранении. Перенимать опыт к нам приезжают коллеги из других регионов, - подчеркивает Евгения Лудупова.

Центр притяжения лучших практик

Сегодня в нашей стране обеспечение качества и безопасности предоставляемой медицинской помощи - одно из приоритетных направлений государственной политики. В Бурятии на базе РКБ им. Н.А. Семашко открыт Региональный центр компетенций менеджмента качества и безопасности медицинской деятельности. Центр создан в рамках реализации соглашения между ФГБУ "Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы" Росздравнадзора и Министерством здравоохранения Республики Бурятия. Главная задача центра компетенций - отработка региональной модели системы управления качеством и безопасностью, предоставление консалтинговых услуг по обучению, внедрение в медицинские организации добровольной системы сертификации на основе практических рекомендаций Росздравнадзора.

Почему именно Бурятия стала инноватором в этой сфере? Все не случайно. При поддержке правительства РБ и республиканского минздрава 6 медицинских организаций успешно внедрили системы менеджмента качества в ежедневную работу. РКБ им. Н.А. Семашко перешла на систему качества еще 9 лет назад. Сегодня больницу ежемесячно посещают делегации медиков со всей страны с целью изучения опыта внедрения СМК. В конце прошлого года РКБ стала победителем премии Росздравнадзора в впервые учрежденной номинации "Медицинская организация (стационар) - лидер в обеспечении качества и безопасности медицинской деятельности".

В 2016 году Республиканскую клиническую больницу имени Н.А. Семашко посетила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Тогда она дала такую оценку увиденному: "Есть коллективы, где все - семья. Есть коллективы, где врачи-самородки. У вас же очень большая концентрация всего этого. Вы большие молодцы!"

Добро пожаловать на Байкальский медицинский форум!

Совет молодых медиков Бурятии (в состав которого входят все врачи и медсестры Республиканской больницы, попадающие под категорию молодых специалистов) в августе 2018 года успешно провел II Байкальский медицинский молодежный форум. В нем участвовало свыше 500 человек из 18 регионов России - в Улан-Удэ приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Алтай, Башкортостан, Калмыкия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Красноярского и Забайкальского краев, а также из Архангельской, Астраханской, Кемеровской, Иркутской, Пензенской, Томской, Рязанской, Новосибирской областей.

Это уникальное мероприятие проводится раз в два года и имеет межрегиональный статус, но, учитывая интерес к нему представителей федеральной власти и средств массовой информации, можно рассчитывать, что в 2020 году форум выйдет на всероссийский уровень. Стратегическая цель форума - объединение и интеграция медицинской молодежи Республики Бурятия и других регионов РФ в процесс инновационного развития здравоохранения страны. Поэтому не случайно II Байкальский медфорум посетила Ирина Александровна Купеева, заместитель директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ, принявшая самое активное участие в работе всех заседаний и семинаров.

Как проверить здоровье за 1-2 дня

"У меня ничего не болит - значит, мне не нужно идти к врачам" - этой фразой мы любим себя успокаивать. Но данные Минздрава РФ свидетельствуют об ином. Здоровыми могут считать себя лишь 30 процентов россиян. Половина из них (точнее, 50,82 процента) страдает хроническими заболеваниями, многие из которых поначалу протекают почти бессимптомно, а у 18 с лишним процентов жителей страны - скрытое течение болезни.

Выявить заболевания на ранней стадии или предупредить их появление помогают персонифицированные программы обследования ("чекапы" - check-up), очень популярные в Европе в ведущих клиниках Австрии, Германии, Швейцарии, а также в Израиле, Южной Корее, Японии. Республиканская больница также предлагает пациентам пройти уникальные диагностические программы check-up по всем системам организма: от сканирования сосудов головного мозга и работы сердца до диагностики паразитов и проверки слуха и зрения. В основе программ диагностики лежат последние достижения мировой медицины и индивидуальный подход к каждому пациенту.

- Систематический контроль здоровья не только является неотъемлемой частью здорового образа жизни, но и жизненно необходим, - поясняет главный врач Евгения Лудупова. - Некоторые серьезные заболевания долгое время протекают без симптомов. Если не выявить вовремя и не провести нужное лечение, то последствия могут быть непредсказуемы. Взять, к примеру, артериальную гипертензию. В течение долгого времени она вообще может не давать о себе знать, организм приспосабливается к высокому артериальному давлению, и оно становится незаметным. А через какое-то время случается инсульт, и жизнь уже протекает совсем в другом русле. Но от печального исхода может уберечь специальное диагностическое обследование, включающее суточный мониторинг давления, УЗИ сердца. И такие специализированные обследования существуют для всех систем организма.

Интересно, что уроженцы Бурятии, проживающие сейчас в столице России, специально приезжают на родину в Улан-Удэ, чтобы за время отпуска пройти здесь "чекап" и узнать состояние своего здоровья. Возможности и ресурсы РКБ впечатляют и наших соседей из Монголии. Так, 50-летняя Сэлэнгэ Шархуу выбрала нашу клинику для проведения операции после четырехлетнего консультирования с врачами Южной Кореи, Индии, Японии и Китая.

Между тем



Преимущества программ комплексного обследования: программы тщательно разработаны врачами с учетом возрастных особенностей, обследование проводится за 1-2 дня, вас обследуют на современном диагностическом оборудовании, позволяющем получить точный и достоверный результат, с заключением опытных врачей-диагностов.



После обследования вас пригласят на прием к профильному специалисту. Врач проанализирует полученные результаты, предоставит заключение о состоянии вашего здоровья и рекомендации. Подобрать необходимую вам программу обследования поможет менеджер по работе с клиентами. Программы проводятся на платной основе. Телефон: +7 9025 622-002, 8 (3012) 43-63-87 в будние дни с 08.00 до 17.00, отвечаем в Viber/WhatsApp +79021674416.

Прямая речь

Евгения Лудупова, главный врач РКБ им. Н. А. Семашко:

- Знания, силы, многолетние традиции мы ежеминутно без остатка отдаем на благо пациентов. В арсенале врачей республиканской больницы полный набор диагностического оборудования - цифровой рентген, компьютерная и магниторезонансная томография, собственные лаборатории. Уникальная оснащенность позволяет получить подробную и максимально достоверную информацию о состоянии здоровья каждого пациента. Огромная территория больницы позволяет обеспечить пациентам первоклассное медицинское обслуживание по принципу "все под одной крышей". Врачебные кабинеты, диагностические центры и лаборатории взаимодействуют между собой по отлаженной схеме с максимальным комфортом для обследуемого.

Официальный сайт РКБ им. Н. А. Семашко:



www.rkbsemashko.ru



Нас можно найти:



Инстаграм @resp_bolnitca03



Фейсбук www.facebook.com/rkbsemashko03



Тел.: 8 9025 622-002, 8 (3012) 43-63-87.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

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