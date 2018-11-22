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22.11.2018 09:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сэкономят на топливе для БелАЗов

Текст: Василий Якутов (генеральный директор компании-инвестора, резидента Кузбасского технопарка)
Российская газета - Экономика Сибири №7725 (262)
В Новокузнецке мы ввели в эксплуатацию первую за Уралом малотоннажную установку по производству сжиженного природного газа (СПГ) на смешанном хладагенте.

В оборудование, которое по нашему заказу изготовила под ключ корпорация "Аэросан" - дочерняя компания Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), инвестировано около миллиарда рублей. СПГ, произведенный по технологии, не имеющей аналогов в России, впервые был получен в январе 2017 года. А уже в июне начала работу первая очередь предприятия проектной мощностью 18,25 миллиона кубометров природного газа в год.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Мы наладили полный цикл по производству и использованию СПГ. Сырье (природный газ) берем из газопровода "Парабель - Кузбасс", на своем предприятии получаем газомоторное топливо и доставляем его специальными криогенными газовозами-заправщиками на угольные разрезы "Кыргайский" и "Южный" в Новокузнецком районе, где осуществляется заправка карьерной техники.

Сегодня нашим продуктом заправляют более тридцати крупнотоннажных карьерных самосвалов БелАЗ (максимально возможное количество - свыше сорока), функционирующих в двухтопливном режиме. Чтобы машина могла работать и на дизельном топливе, и на СПГ, мы оказываем владельцам автопарка услуги по установке специальных "подкапотных" комплектов собственного изобретения.

Что дает использование газомоторного топлива угольщикам? Позволяет сократить не только вред, наносимый окружающей среде, но и затраты на добычу. А значит, уменьшить себестоимость угля и повысить его конкурентоспособность. Учитывая, что на кузбасских разрезах не одна тысяча большегрузных самосвалов, и работают они на постоянно дорожающем дизтопливе, у нашего проекта есть перспективы. Сегодня мы сотрудничаем лишь с одним угледобывающим предприятием, но уже ведутся переговоры с другими отраслевыми компаниями. Расширение и развитие рынка сбыта газомоторного топлива - важнейшая задача на ближайшее будущее.

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