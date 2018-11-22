В Сибири спустя неделю нашли унесенного ветром пса

В городе Норильске Красноярского края через неделю обнаружили йоркширского терьера, которого в буквальном смысле унесло ветром во время прогулки без поводка.

Как передает KP.Ru, из-за сильной пурги хозяин не смог найти собаку в день потери и оперативно разместил объявление о пропаже.

Однако питомца нашли только спустя семь дней в районе автобусной остановки в пяти километрах от дома.

Очевидцы сообщают, что пес дрожал от холода и был крайне напуган. По словам хозяина, сейчас с собакой все хорошо, и больше выгуливать без поводка он ее не собирается.

Между тем температура воздуха в Норильске в последние дни достигает около минус 30 градусов, а скорость ветра - 30 метров в секунду.