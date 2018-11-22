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22.11.2018 17:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Скончался олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Андиев

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия - Москва)

В Москве в клинической больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова на 67-м году жизни скончался уроженец Северной Осетии, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Андиев. Об этом сообщили в правительстве региона.

Сослан Андиев родился 21 апреля 1952 года во Владикавказе и будучи школьником начал заниматься вольной борьбой. Отличался очень крепким телосложением и в 1969 году выиграл чемпионат мира среди юношей в США.

После этого на различных состязаниях Сослан Андиев добивался выдающихся результатов, выступал в супертяжелом весе. Стал двукратным олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, абсолютным чемпионом СССР.

В 1989-2007 годах занимал пост председателя комитета по физической культуре и спорту Северной Осетии. Также являлся депутатом парламента республики четвертого, пятого и шестого созывов.

- Андиев в течение восьми лет (с 1990 по 1998 год) занимал пост вице-президента Олимпийского комитета России и внес большой вклад в развитие олимпийского движения страны, в подготовку целого ряда выдающихся российских спортсменов, - говорится в некрологе спортсмену, распространенном пресс-службой правительства Северной Осетии. - Жители Северной Осетии ценили и уважали Сослана Петровича не только как олимпийского чемпиона, легендарного спортсмена, но и как активного общественного деятеля.

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